22 ноября 2018 г. Майкл Швирц | The New York Times Умер руководитель российской военной разведслужбы "Руководитель российской военной разведслужбы, надзиравший за хакерским взломом компьютеров Демократической партии во время президентских выборов 2016 года в США, скончался в среду после продолжительной болезни", - пишет журналист The New York Times Майкл Швирц, опираясь на сообщения российских информагентств. "63-летнего генерал-полковника Игоря Коробова не видели на публике несколько месяцев, примечательно, что он отсутствовал на торжествах 2 ноября по случаю столетия военной разведслужбы, известной как ГРУ. ГРУ - ведомство традиционно скрытное, деятельность которого была малопонятной - под руководством генерала Коробова проявило себя как первостепенный для России инструмент глобальной подрывной деятельности. Минфин США наложил на Коробова санкции за публикацию электронных писем, похищенных у Демократической партии в целях поддержки избирательной кампании Трампа в 2016 году", - говорится в статье. Издание утверждает, что в период, когда Коробов был руководителем ГРУ (точнее, ГУ. - Прим. ред.), это ведомство "также было замешано в краже и публикации документов избирательного штаба Макрона во Франции, взломе компьютеров глобальной антидопинговой организации и отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля", а сотрудники ГРУ "играют одну из ключевых ролей в войнах на Украине и в Сирии". На торжествах в текущем месяце Путин похвалил ГРУ, но в последнее время у этого ведомства были и свои неудачи, напоминает газета. "И все же деятельность ведомства насторожила противников России и спровоцировала яростную реакцию Запада", - отмечает издание, указывая на санкции и высылки российских дипломатов. Источник: The New York Times