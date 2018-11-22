Турция становится газовым хабом для Европы благодаря российскому газу

Русские проложили газопровод по дну Черного моря к побережью Турции быстрее, чем планировалось. "Турецкий поток" - это не просто газопровод, это еще и символ проводимой Анкарой и Москвой политики общих интересов, считает автор публикации в швейцарской Neue Zuercher Zeitung Андреас Эрнст.

Реализация проекта проходила под руководством российского "Газпрома", прокладкой труб занималась компания All Seas Group с офисом в Швейцарии.

Одна нитка газопровода, сообщает NZZ, будет поставлять газ турецким потребителям, другая - на европейский рынок.

"Новый проект - замена заблокированному Брюсселем газопроводу "Южный поток", - отмечает журналист. По "Турецкому потоку" российский газ пойдет до внешних границ ЕС, европейцы должны будут сами решать, как забирать его оттуда. "Пока неясно, как это будет происходить. По некоторой информации, "Газпром" уже ведет переговоры с европейскими партнерами о прокладке ветки между Грецией и Италией", - сообщает автор.

"Для Турции новый газопровод был желанной целью. Потребность страны в энергоресурсах растет, несмотря на экономический кризис. В 2017 году Турция потратила 53,5 млрд кубометров газа - на 20% больше, чем годом ранее. Однако турки хотят не только потреблять газ (...). Президент Эрдоган мечтает о том, чтобы его страна стала важным газовым хабом для Европы", - говорится в статье.

"После Германии Турция является вторым по величине покупателем российского газа. Анкару мало тревожит слишком сильная зависимость от Москвы. Благодаря своему положению Турция является рынком сбыта иранского и азербайджанского газа, кроме того, получает сжиженный газ из Алжира и Нигерии", - пишет Эрнст.

"Россия преследует не только экономические, но и стратегические цели, реализуя проект по строительству "Турецкого потока": новый газопровод ослабит позиции Киева как транзитера российского газа. Когда по "Северному потоку-2" российский газ через Балтийское море пойдет в Германию, Москва еще больше приблизится к своей цели. В 2017 году через Украину прошло 80 млрд кубометров голубого топлива - этот объем в обозримом будущем может пойти по морскому дну на севере и на юге", - констатирует издание.

"Турецкий поток" становится символом новой политики общих интересов, проводимой Анкарой и Москвой, говорится в заключение статьи. На турецком побережье Средиземного моря русские строят АЭС "Аккую", а турецкая армия хочет получить российские ЗРК С-400. Кроме того, замечает автор, страны сделали ставки на прагматичное сотрудничество в Сирии.