Что говорят телесериалы о нашем мироощущении

Писатель и психоаналитик Жерар Вайцман в своей книге "Сериалы, мир, кризис, женщины", вышедшей в сентябре 2018 года, пытается доказать, что телесериалы становятся носителями коллективного нарратива, свидетельствующего о возникновении новой цивилизации, пишет журналистка Мариз Эмель на портале Slate.fr.

После того как кино способствовало созданию национального мифа, сериалы, наоборот, интерпретируются как разрушение этого мифа. Они становятся той формой, в которую облекается эпоха, где кризис больше не основан на временном разрыве, а устанавливается в непрерывном и бесконечном времени. История без начала и конца, повторяющаяся в ритме сезонов сериала. Это вопрос формы, а не жанра, считает Вайцман.

Форма является принадлежностью существующей эпохи. Жанр сериала не нов, хотя форма его изменилась. К традиционным героям сегодня присоединились уставшие герои и бессильные антигерои. Переживаемый нами кризис без названия и границ и является тем источником, откуда возникают сомнения и вопросы. Сериалы обнаруживают наши экзистенциальные тревоги в отношении будущего, говорится в статье.

В течение нескольких последних лет возникает новая грамматология, все больше отодвигающая кино в сторону. Есть основания задаться вопросом, не находится ли жанр кино в стадии распада - и его социальная функция вместе с ним, отмечает журналистка.

Сериал - это фрагментарное видение. В отличие от кино, героиня или герой сериала является зрителем себя самого. От него не требуется никакого анализа. Наоборот, его поведение раскрывается с помощью сериала, указывает Эмель.

Если нет границ между внутренним и внешним пространством, то исчезают границы для взгляда. По мнению Жерара Вайцмана, появляется новая цивилизация. Мы воспринимаем мир лишь фрагментами и посредством различных точек зрения.

Сериалы осуществляют переход от картины мира к его отрывочному описанию, говорится в статье.

Роман-фельетон, издаваемый в периодической печати, - в этом популярном литературном жанре, возникшем в XIX веке, стоит искать истоки сериалов, полагает автор статьи. Однако в телесериалах иные особенности стиля, порывающие с идеей непрерывного повествования и завершения истории. В сериалах пересекаются друг с другом многие персонажи со своими различными историями. Нити повествования многочисленны и не всегда последовательны. Порой они прерываются: в отличие от романа-фельетона, у которого есть центр тяжести - героиня или герой, в современных сериалах действие вращается вокруг многих персонажей, что создает эффект нарушения непрерывности, анализирует журналистка.

"Принципом сериала является отклонение от пути", - считает Жерар Вайнцман.

"Посредством сериалов мы стоим на краю кризиса, который сродни токсикомании", - пишет Жерар Вайцман. Если бы вывод о XX веке можно было сделать на основании одного фильма, то это был бы "Титаник", рассказ о крушении века, смотрящего другой фильм, "Броненосец Потемкин" Эйзенштейна, который был фильмом о восстании, в противоположность тому, чем завершился тот же XX век, говорится в статье.