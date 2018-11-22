Разочарованные в Майдане

Через пять лет после начала протестов в Киеве молодое поколение чувствует себя обманутым старыми политиками. Реформы продвигаются с трудом, констатирует Юдит Ланговски на страницах Tagesspiegel.

В феврале 2014 года сторонники Евромайдана одержали победу - Янукович был вынужден бежать из страны. "Но добились ли они за эти годы своей цели?" - задается вопросом журналистка.

"На Петра Порошенко возлагались большие надежды", - говорит 37-летний депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Именно он, журналист Найем, на своей странице в Facebook инициировал протесты. После революции президентом стал шоколадный магнат Порошенко, а сам Найем уже четыре года является депутатом от "Блока Петра Порошенко", говорится в статье.

Подводя итоги, Найем приходит к неутешительному выводу: молодое поколение разочаровано политикой президента. Пять лет прошло не только с момента начала Евромайдана - столько уже длится война на востоке Украины и конфликт вокруг полуострова Крым. "Многие реформы, особенно в области антикоррупционной борьбы и избирательного права, необходимость которых назрела давно, продвигаются с трудом, поскольку политика страны сконцентрирована на конфликте с Россией", - передает издание слова депутата.

Через год после Майдана Порошенко стал терять поддержку и сделал ставку на сотрудничество с олигархами, сетует Найем. Согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, Украина занимает 130-е из 180 мест.

"Покушения на жизнь активистов, борющихся с коррупцией, насаждают атмосферу страха. В начале ноября на Украине погибла политик и активистка Катерина Гандзюк - ее облили кислотой. Она обличала коррупцию в Херсоне на юге страны", - передает издание.

В последние годы атакам подвергались многие активисты. Виталию Шабунину, одному из основателей киевского Anti Corruption Action Center, летом плеснули в лицо едкой жидкостью. Тем не менее, он продолжает свою работу. "В Киеве активисты находятся в большей безопасности, чем в регионах", - говорит он.

"Для Шабунина и его соратников 31 марта 2019 года станет важным событием - на этот день в стране намечены президентские выборы. Предвыборная борьба снова сделала актуальными темы, которые для участников Майдана остаются незакрытыми: прозрачные выборы, борьба с коррупцией, усиление гражданского общества", - передает издание.

Однако и на этот раз основными кандидатами станут те, кто представляет политику Украины последние 20 лет, - Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

"Нам нужны перемены", - говорит Мустафа Найем. Тимошенко была политиком уже тогда, когда Найем еще сидел за школьной партой.