22 ноября 2018 г. Бен Райли-Смит | The Telegraph MI-6 ведет бой, чтобы не позволить Трампу обнародовать секретные документы расследования "российского дела" "Руководители MI-6 тайно ведут бой с Дональдом Трампом, чтобы не позволить ему обнародовать секретную информацию, связанную с расследованием российского вмешательства в выборы", - сообщает журналист The Telegraph Бен Райли-Смит. "Великобритания предостерегает, что президент США нанесет урон сбору разведданных, если опубликует страницы из запроса ФБР на прослушивание разговоров одного из бывших советников своего избирательного штаба. Однако союзники Трампа дают отпор, требуя транспарентности и задавая вопрос, почему Великобритания выступает против этого шага - возможно, ей есть что скрывать? Эта ситуация поневоле заостряет внимание на вопросе о том, играла ли Британия роль в расследовании ФБР, начавшемся до президентских выборов 2016 года, - расследовании связей между избирательным штабом Трампа и Кремлем", - говорится в статье. "Руководство британской разведки "обоснованно опасается" разоблачения информаторов в случае, если будут обнародованы засекреченные фрагменты запроса о прослушивании, говорят источники, осведомленные о консультациях", - пишет издание. "Американская разведка разделяет опасения британской стороны", - поясняет автор. Газета приводит подробности: "Предмет спора - запрос ФБР о прослушивании разговоров Картера Пейджа, бывшего советника по внешней политике избирательного штаба Трампа, поданный в октябре 2016 года". "ФБР утверждало, что заподозрило, что российское правительство выбрало Пейджа для вербовки, и ссылалось в обоснование своих доводов на секретные разведданные", - пишет автор, отмечая, что суд дал разрешение на слежку. "Республиканцы-союзники Трампа в Конгрессе США осудили запрос, утверждая, что ФБР не соблюло надлежащие процедуры и представило информацию в искаженном виде. Версия документов, подвергнутая сильной цензуре, уже обнародована. Трамп хочет рассекретить 21 страницу из одного из запросов", - пишет издание. "По некоторым сведениям, против этого шага выступают Британия и Австралия. В запросе цитировались служебные записки с детальным описанием предполагаемых связей между Трампом и Россией, составленные экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом; это может отчасти объяснить опасения британской стороны", - говорится в статье. Тем временем "союзники и бывшие советники Трампа ставят вопросы к роли Великобритании в начале расследования, поскольку многие из ключевых фигур находились в Британии и там же происходили некоторые ключевые встречи", отмечает издание. "Утверждая, что расследование было инспирировано теневыми фигурами из разведки, которые с самого начала хотели "утопить" кандидатуру Трампа, республиканцы создают почву для того, чтобы грядущие выводы из расследования было легче отмести", - пишет издание. По мнению автора, этот спор "рискует разжечь трения между Британией и США в момент, когда Британия, выходящая из ЕС, хочет упрочить связи с Америкой". Источник: The Telegraph