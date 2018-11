22 ноября 2018 г. Кэт Лэй | The Times Риск диабета можно замерить по сиянию вашей кожи "Диагностика по сиянию кожи может предсказать, высока ли вероятность заболеть сахарным диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми болезнями", - утверждает журналистка The Times Кэт Лэй. По мнению экспертов, такие неинвазивные тесты можно проводить в супермаркетах и аптеках, чтобы люди получили предварительное представление о рисках для своего здоровья. "Аутофлуоресценция" кожи отражает накопление в организме определенных химических веществ, которое чаще встречается у больных диабетом 2-го типа. Исследование на материале 73 тыс. пациентов в Нидерландах, опубликованное в издании Diabetologia, показало: те, у кого была повышена аутофлуоресценция, также имели повышенный риск диабета, заболеваний сердца и легких, а также преждевременной смерти", - говорится в статье. "Во время теста участок кожи площадью 4 кв. см освещается ультрафиолетовой лампой, замеряются изменения длины отраженной волны, вызванные химическими веществами", - говорится в статье. "После того, как были сделаны поправки на ожирение, метаболический синдром и уровень глюкозы в крови, повышение уровня аутофлуоресценции кожи на одну единицу было увязано с повышением риска диабета 2-го типа на 26%, повышением риска сердечно-сосудистых болезней на 33% и повышением риска преждевременной смерти на 96%. За 4 года, в течение которых ученые наблюдали за жизнью пациентов, у 1,4% обследованных развился диабет 2-го типа, у 1,7% были выявлены сердечно-сосудистые заболевания, а 1,3% умерли", - говорится в статье. Источник: The Times