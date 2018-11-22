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22 ноября 2018 г.
22 ноября 2018 г.

Хелен Паттик | The Times

Исследование наводит на мысль, что ложка сахара поможет при лечении от рака

"Ученые обнаружили, что одна из форм сахара может способствовать уменьшению опухолей и повышать эффективность противораковых препаратов", - утверждает The Times. Журналистка Хелен Паттик поясняет, что речь идет о маннозе - моносахариде, который содержится в некоторых фруктах и овощах. При эксперименте маннозу добавили в питьевую воду для лабораторных мышей. Руководитель исследования - Кевин Райан, оно проведено в Cancer Research UK Beatson Institute (Глазго).

"Однако пациентов, которые сейчас проходят лечение от рака, остерегают от приобретения соответствующей пищевой добавки и ее самостоятельного приема", - подчеркивает издание.

"Опухолевые клетки часто нуждаются в большом количестве глюкозы для роста, и ученые стали выяснять, нарушится ли этот процесс, если кормить их другим видом сахара. Когда манноза оказала значительный эффект на раковые клетки в чашке Петри, ее ввели в рацион лабораторных мышей", - пишет издание, сообщая, что выводы опубликованы научным журналом Nature.

Ученые "обнаружили, что манноза замедлила рост опухолей при раке кожи, легких и поджелудочной железы, не вызывая явных побочных эффектов. В сочетании с химиотерапией ее воздействие заставило опухоли уменьшиться в размере и значительно продлило срок жизни некоторых мышей", пишет издание.

Источник: The Times


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