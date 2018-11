22 ноября 2018 г. Антон Трояновский | The Washington Post Чтобы избежать санкций, Кремль "отключается от сети" "Изолированный, изуродованный войной анклав в горах Кавказа превратился в тайный финансовый "перекресток" для теневой империи России в Причерноморье", - утверждает The Washington Post. Журналист Антон Трояновский пишет: "Кремль годами финансирует целый ряд пророссийских сепаратистских государств на территориях бывших республик СССР - Украины, Грузии и Молдавии. Москва преследует максимально масштабные цели - стремится возродить влияние России и воспрепятствовать дрейфу региона в сторону Запада". "Эта сеть полугосударств стала для России настолько важной, что теперь некоторые из них объединяет финансовая система, не подключенная к "глобальной сети", - она перебрасывает "мосты" на расстояния в сотни миль и обходит международные санкции. Расследование, которое провела The Washington Post (в том числе интервью с ведущими бизнесменами и политическими лидерами), вскрыло широкое использование этой импровизированной банковской системы, которая проходит через лоскуток земли в горах, именуемый Южной Осетией, - самопровозглашенное сепаратистское государство в Грузии", - говорится в статье. Издание утверждает: "Официальные лица сепаратистов и бизнесмены на Восточной Украине (одной из основных сепаратистских территорий, поддерживаемых Москвой, в регионе) переводят деньги в Южную Осетию. Средства отправляются электронными переводами в Россию, сказали в интервью нашей газете официальные лица, осведомленные об этом механизме. Затем этими деньгами оплачиваются товары - например, горючее и стройматериалы, которые транспортируются из России прямо на Восточную Украину, как свидетельствуют интервью и документы. Механизм работает и в обратном направлении, позволяя продавать в России экспортные товары с сепаратистских территорий. Только в нынешнем году через Южную Осетию прошли платежи более чем на 150 млн долларов, по оценке налогового управления этой территории". "Налоговое управление Южной Осетии предоставило нашей газете список из 146 недавно зарегистрированных компаний, которые, вероятно, ведут бизнес с сепаратистской Восточной Украиной. Крупнейшим налогоплательщиком среди них является, как представляется, Republican Fuel Co., сеть из 52 бензоколонок, которой владеет повстанческое правительство самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Ее налоговые отчисления за первые 7 месяцев 2018 года - примерно 80 тыс. долларов - наводят на мысль, что компания импортировала горючее из России и оплачивала его через Южную Осетию. The Republican Fuel Co. воздержалась от комментариев", - пишет автор. "Во время редкостного визита западного журналиста в Южную Осетию наша газета ознакомилась с документами и провела интервью, которые продемонстрировали, как этот анклав потихоньку стал для Москвы одним из финансовых центров", - говорится в статье. "Возможно, с точки зрения кого-то другого это нехорошо, - сказал Вахтанг Джигкаев, замглавы Торгово-промышленной палаты Южной Осетии. - Но с нашей точки зрения мы действуем в сфере законности". По мнению издания, это проливает свет на оппортунистический, малобюджетный подход России к наращиванию своего внешнего влияния. России трудно конкурировать с Западом в экономическом отношении, так что западные санкции могут быть действенными. "Это принуждает Россию одновременно к экономности и к изобретательности при попытках обойти санкции", - утверждает автор. В здании на улице Сталина в Цхинвали "учреждение под названием Международный расчетный банк обрабатывает финансовые транзакции с сепаратистскими территориями на Восточной Украине", говорится в статье. "Механизм - его описали в интервью нашему изданию юристы, бизнесмены и официальные лица, многие из которых тоже высказывались на условиях анонимности, - работает на манер "треугольника", как выразился некий советник лидеров сепаратистов в Донецком регионе", - пишет газета. Издание перечисляет несколько этапов: "1. Всякий раз, когда кто-то на сепаратистских территориях хочет перевести деньги некой компании в России (или за пределами России), он делает это посредством Международного расчетного банка в Южной Осетии. (Южная Осетия - единственное образование, признающее восточноукраинские сепаратистские регионы, а потому она единственная имеет с ними официальные банковские связи). 2. Деньги отсылаются дальше, в Россию. (Россия после войны 2008 года признала независимость Южной Осетии. Это позволяет российским банкам переводить деньги в Южную Осетию и из нее). 3.Товары, оплаченные этими переводами (в том числе горючее, стройматериалы и продовольствие), транспортируются на Восточную Украину, в основном на грузовиках из России через общую границу. (Перенаправление денег и торговли через Южную Осетию позволяет России избежать западных санкций и упреков, которые последовали бы, если бы Москва официально признала сепаратистские республики на Украине)". По словам автора, схема системы появилась в 2015 году: "В том году в Цхинвали на улице Сталина открылся Международный расчетный банк. В Москве тем временем почти тогда же было создано другое финансовое учреждение с почти таким же названием - Центр международных расчетов. В 2016 году он получил лицензию на банковскую деятельность. А председатель его совета директоров Вячеслав Мазурин в 1981 году окончил Высшую школу КГБ". По утверждению издания, Мазурин отказался дать интервью для статьи. "Официально эти два учреждения никак не связаны между собой. Оба банка отвергли просьбы об интервью. ЦМРБанк, как теперь называется московское утверждение, сообщил в кратком заявлении, что "ведет свою деятельность в строгом соответствии с законами Российской Федерации". Но юристы, бизнесмены и правительственные официальные лица сказали, что они образуют становой хребет неподвластной санкциям финансовой связи между Москвой и Восточной Украиной", - говорится в статье. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал, что сепаратистские территории на Восточной Украине сейчас "в том же самом состоянии, в котором мы в Южной Осетии находились 20 лет назад. Мы прекрасно помним, как сильно нам хотелось, чтобы нас кто-то поддержал", пересказывает газета. "Теперь правительство Южной Осетии старается воспроизвести посредническую роль своей страны, предлагая торговые связи другим территориям, которые подвергаются международному остракизму и близки к России, сказал Джигкаев", - пишет автор. В июле Бибилов встретился с президентом Сирии Асадом. В начале года Южная Осетия подписала соглашения о деловом и экономическом сотрудничестве с Крымом, официальные лица Приднестровья и Абхазии регулярно приезжают с визитами, пишет автор, ссылаясь на российские СМИ. Издание сообщает, что правительства самопровозглашенных республик на Восточной Украине не разрешили его журналистам посетить их территорию и отказались дать телефонные интервью. Источник: The Washington Post