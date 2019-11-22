Россияне придают все большую важность свободе слова

"(...) Тенденция, которая проявлялась все лето на улицах Москвы, подтверждается цифрами. Согласно опросу, опубликованному 20 ноября российской независимой исследовательской организацией "Левада-центр" и проведенному в пятидесяти регионах России, с 2017 года резко выросло число россиян, считающих свободу слова, свободу вероисповедания и свободу собраний важными правами и свободами", - пишет журналист Le Figaro Пьер Сотрей.

"Так, доля опрошенных россиян, которые считают свободу слова одной из важных свобод и прав человека, за два года выросла с 34% до 58%. Особенно ситуация в Москве. В этом городе, все лето сотрясаемом беспрецедентной волной протеста против нарушений, допущенных на муниципальных выборах, эта цифра выросла более чем вдвое - с 24% до 52%", - отмечает автор статьи.

"(...) Публикация этого опроса подчеркивает растущую политическую и социальную напряженность, возникшую после переизбрания Владимира Путина в 2018 году, в связи с принятием непопулярного закона о повышении пенсионного возраста и несколькими неделями жестоко подавленных акций протеста, прошедших этим летом в Москве и в других городах", - пишет Le Figaro.

"Эта эволюция столь же неудивительна, сколь и важна, учитывая текущую протестную активность, которая наблюдается во многих регионах России", - комментирует Татьяна Локшина, заместитель директора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch. "Рост поддержки свободы слова, безусловно, связан с недавними усилиями правительства по ограничению этого права, в частности, в отношении его цифрового аспекта", - продолжает она, напоминая о том, что, по данным другого опроса "Левада-центра", почти две трети молодых россиян теперь чаще узнают о событиях в мире из социальных сетей, а не через правительственные СМИ.

Как отмечает Анна Колин-Лебедев, преподаватель Университета Париж-Уэст Нантер Ля дефанс, неожиданно то, что такая эволюция особенно заметна в средних городах и сельской местности. "Это сочетается с общей неудовлетворенностью, существующей в российском обществе в связи с ухудшением экономических условий, а также с эрозией власти на местном уровне", - указывает она.

"Однако исследовательница уточняет, что приверженность к политическим правам еще менее сильна, чем приверженность к социальным правам, и сопоставляет этот опрос с другим недавним исследованием "Левада-центра", показывающим, что растущая приверженность к этим свободам не сопровождается большей склонностью к политическим и протестным действиям, которые находятся в стагнации, а порой даже в упадке", - передает газета.

"По-прежнему только каждый пятый россиянин заявляет о своей готовности выйти на улицу, чтобы защитить свои интересы, при этом менее одного из трех россиян заявляют о своей готовности участвовать в политической или неправительственной организации, - отмечает Анна Колин-Лебедев. - Россияне разработали другие способы обращения к власти, отличные от уличного протеста, такие как энтризм в ходе местных выборов или прямая жалоба, адресованная органам власти, чтобы восстановить справедливость в конкретном случае".