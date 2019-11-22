Эпидемия гиподинамии среди подростков: ВОЗ бьет тревогу

"(...) От школьного стула до сиденья автобуса, от дивана до кровати и так повторяется каждый день... В своей повседневной жизни многие подростки ведут недостаточно подвижный образ жизни. И проявляют слишком мало физической активности, по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предостерегает от вредных последствий такого бездействия в новом исследовании, опубликованном 22 ноября в медицинском журнале The Lancet Child & Adolescent Health. Во всем мире более 80% подростков не выполняют официально рекомендованного уровня физической нагрузки, который составляет не менее одного часа ежедневно", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Паскалин Мине.

"Чтобы прийти к этой оценке, исследователи собрали данные по школам на основе опроса около 1,6 млн подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в 146 разных странах", - говорится в статье. "Эти подростки отвечали на опросные листы о своей общей физической активности, включая спортивные занятия, а также активные перемещения, такие как ходьба или работа по дому", - поясняет автор исследования Регина Гатхолд из ВОЗ.

"(...) Вывод исследования неоспорим: подростки ведут недостаточно подвижный образ жизни. И такая проблема не ограничивается лишь богатыми странами. Например, в 2016 году недостаточная физическая активность среди подростков составила 78,4% в Молдавии, 87,5% в Египте, 93,4% на Филиппинах, 84,7% во Франции. Нехватка знаний или оборудования, недостаточная безопасность инфраструктуры, увеличение времени, проводимого перед экранами: эксперты приводят множество толкований, объясняющих эту эпидемию лени", - пишет Le Temps.

Это подвергает риску здоровье подростков: "Недостаток физической активности ведет к повышенному риску избыточного веса и хронических заболеваний, таких как диабет или боли в спине", - поясняет Кьяра Тестера из швейцарской организации по укреплению здоровья Promotion Santé Suisse.

"Регулярные физические упражнения способствуют когнитивному развитию и, следовательно, способности к обучению, - указывает Регина Гатхолд. - Это также способствует формированию социальных связей".

"Наконец, различные исследования показывают, что активные подростки, как правило, остаются такими и в зрелом возрасте", - отмечает журналистка.

"В Швейцарии подростки также ведут недостаточно подвижный образ жизни: согласно исследованию ВОЗ, у 85,7% из них нет физической нагрузки продолжительностью не менее одного час в день. Исследование, проведенное в период с 2013 по 2016 годы Швейцарским институтом тропической медицины и общественного здравоохранения (Swiss TPH), уже показало, что дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет ежедневно проводят более 90% своего времени в сидячем положении, лежа или практикуя только физическую активность низкой интенсивности. "У детей хороший уровень физической активности, но, к сожалению, он снижается у подростков", - отмечает Кьяра Тестера из Promotion Santé Suisse".

"Как в Швейцарии, так и почти во всем мире, больше всего страдают от этой проблемы девочки. В целом, 85% из них не следуют рекомендациям по физической активности, по сравнению с 78% мальчиков их возраста. Эта ситуация вызывает все большее беспокойство, поскольку такой разрыв продолжает увеличиваться. В то время как распространенность недостаточной физической активности среди мальчиков с 2001 года снизилась на 2%, среди девочек она осталась стабильной", - отмечает издание.