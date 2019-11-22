Почему российский политик прилетел в Берлин вопреки запрету на въезд в ЕС

"Российскому депутату Леониду Слуцкому запрещено въезжать в Евросоюз. Тем не менее, он принял в Берлине участие в обсуждении мер по противодействию оказанию влияния на выборы", - сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Слуцкий относится к ультраправым либерал-демократам, его партия допускается Кремлем как так называемая "системная оппозиция". В российской Госдуме он руководит комитетом по международным делам. Особенный интерес для него, очевидно, представляют связи с правопопулистскими и ультраправыми партиями Европы, - отмечает журналистка Клаудиа фон Зальцен. - В январе 2018 года он встречался в Москве с председателем партии "Альтернатива для Германии" Александром Гауландом и депутатом бундестага Беатрис фон Шторх для "неформального обмена мнениями".

"Впрочем, с ответными визитами дела у Слуцкого обстоят сложно. Ведь с марта 2014 года в отношении него действует запрет на въезд в Евросоюз. Председатель комитета по международным делам был одним из первых россиян, в отношении которых после начала украинской войны были введены санкции", - указывает издание.

"Однако на прошлой неделе Слуцкий прилетел в Берлин. Он воспользовался исключением: тому, кто находится в санкционном списке, но приглашен на встречу международных организаций в одном из государств ЕС, въезд может быть разрешен. В Берлине Слуцкий принял участие в заседании комиссии ПАСЕ".

"Парламентарии обсуждали, каким образом можно обеспечить проведение честных и свободных выборов и как необходимо регулировать платежи, поступающие политическим партиям и предвыборным кампаниям из-за границы. Под лозунгом "Democracy hacked? How to respond?" ("Взлом демократии? Что делать?") речь также шла о том, как демократические государства могут защититься от хакерских атак и дезинформации. Эта тема появилась в международной повестке дня после российского вмешательства в предвыборную кампанию США в 2016 году. Что сказал в Берлине на эту тему Слуцкий, неизвестно".

"В завершение заседания участники сделали совместную фотографию, чтобы привлечь внимание к кампании Совета Европы под названием "Не в моем парламенте", направленной против сексизма и сексуальных домогательств в европейских парламентах. В прошлом году эта тема получила широкую огласку и в России - поводом стало поведение Слуцкого. Несколько женщин обвинили его в сексуальном домогательстве. И именно он теперь стоял во время акции Совета Европы в первому ряду как ни в чем не бывало", - подчеркивает Der Tagesspiegel.