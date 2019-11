22 ноября 2019 г. Дункан Стросс | The Washington Post Подростковая жизнь животных наполнена тинейджерским драматизмом и давлением сверстников "Насколько известно, никто не видел, чтобы какой-нибудь грубый слон-подросток нехотя усаживался за семейный стол с накрытым ужином, надежно затыкал уши наушниками и лишь изредка трубил односложные ответы. Но у слонов-подростков, утверждает Синтия Мосс, исследователь, которая изучала слонов в кенийском национальном парке "Амбосели" в течение почти пяти десятилетий и писала об этом книги, есть другие формы поведения, которые хорошо знакомы многим родителям молодых людей", - передает The Washintgon Post. "Они наивны, им есть чему поучиться и они делают ошибки", - говорит Мосс. "Это особенно верно в отношении самцов, поясняет она. Они совершают набеги на поля. В них летят копья. Они погибают. "Они как молодые парни, которые ездят слишком быстро", - полагает она. "(...) Такого рода действия, совершаемые почти бездумно и сопряженные с большим риском, а также многие другие юношеские черты, которые встречаются у разных видов, являются предметом изучения в недавно вышедшей книге "Дикая природа: эпическое путешествие от юности к взрослой жизни у людей и других животных", которую написали Барбара Наттерсон-Горовиц, биолог-эволюционист из Гарварда, и Кэтрин Бауэрс, научный журналист. Авторы ясно дают понять, что в фундаментальном смысле подростки-животные и тинейджеры-люди сталкиваются с одними и теми же проблемами - и то, что может показаться старейшинам любого вида сумасшедшим несносным поведением, не только неизбежно для большинства существ на этой стадии развития, но и может быть действительно ценным опытом", - сообщается в статье. "Другие ученые, которые изучали подростков - и людей, и животных - вторят их выводам. Слоны, которые бросаются навстречу опасности? Их поведение полностью соответствует подростковому образу действий. Подростки-люди "часто подвергают себя опасности преднамеренно", пишут Наттерсон-Горовиц и Бауэрс, добавляя: "Подростковая готовность рисковать наблюдается во всем животном мире". "В результате, что неудивительно, подростковый возраст может быть довольно опасным для животных, от рыб до птиц и млекопитающих. Среди молодняка, который имеет большое тело, но мало жизненного опыта, наблюдается "всплеск смертности... они - легкая добыча", говорит Наттерсон-Горовиц". Как сообщила Бауэрс в интервью, они ведут себя рискованно, но извлекают из этого пользу. "Примером является практика, называемая "инспекция хищника", что означает приближение к хищникам, а не бегство от них, - пишет The Washington Post. - Выгодой от близости к опасности является то, что подростки-животные наблюдают, нюхают и учатся, накапливая всевозможную информацию, которая может обезопасить их в будущем, когда они станут взрослыми". "Идея о том, что подростки запрограммированы на такой риск, поможет по-новому взглянуть на головокружительные шалости наших собственных подростков", - отмечает Бауэрс. (...) В наличии у подростков - "пиковые уровни давления со стороны сверстников, заигрывания с опасностью", пишет издание. "Действительно, ученые зафиксировали, что подростки всех мастей более склонны совершать опасные действия, находясь со сверстниками. Лоуренс Штейнберг, профессор психологии в Темплском университете, работал над двумя смежными исследованиями - в рамках одного мыши, половина из которых были подростками, пили воду с добавлением этанола, а в рамках второго подростки-люди играли в видеоигру, воспроизводящую условия вождения. Результаты оказались поразительно похожими", - подчеркивает газета. "Мы обнаружили, что в присутствии сверстников мыши-подростки пили больше, чем когда были одни, - указал Штейнберг, опубликовавший несколько книг, посвященных подростковому возрасту. - Но мы не обнаружили никакого подобного эффекта воздействия сверстников на взрослых, что было идентично тому, что мы наблюдали в экспериментах с участием людей". "По словам Штейнберга, в ходе исследования с имитацией вождения подростки также больше рисковали, когда рядом находились другие, независимо от того, взаимодействовали ли они со сверстниками. Простое знание того, что за тобой наблюдают другие подростки, побуждало того, кто сидит за рулем, действовать более беспечно. Эти результаты согласуются с тем, что, по словам Штейнберга, является еще одной отличительной чертой подросткового возраста: стремлением к социализации", - говорится в статье. (...) В "Дикой природе" упоминаются и дельфины. Но основное внимание Наттерсон-Горовиц и Бауэрс приковано к четырем отдельным животным - это королевский пингвин, пятнистая гиена, горбатый кит и волк обыкновенный - и их прохождение через подростковый возраст. И это путешествие, по мнению авторов, зависит от овладения четырьмя фундаментальными навыками: навыком оставаться в безопасности, согласовывать социальный статус, ориентироваться в сексуальности и жить как взрослые (...)", - отмечается в публикации. Источник: The Washington Post