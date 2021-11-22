"Они заставляли меня глотать деньги"

"Обвинения диктатора Александра Лукашенко в пытках звучат все громче, - пишет немецкий таблоид Bild. - За последние недели тысячи мигрантов, включая иракцев, афганцев и сирийцев, бежали из Белоруссии через границу в Польшу. Подозрительно, что многим из них после побега пришлось обратиться в больницу, некоторые серьезно ранены".

"Сильвия Жиль из гуманитарной организации Granica сказала в интервью Bild: "Нам рассказывают ужасные истории. По-видимому, многих мигрантов в Белоруссии подвергают пыткам, польские больницы заполнены ранеными".

"Но что на самом деле происходит за границей? Два беженца рассказали Bild о зверствах, которые они никогда не забудут".

"42-летний Мансур Н. - отец семьи из Алеппо (Сирия), проходил лечение в больнице города Бельск-Подляски, недалеко от границы. "Я дважды пытался пересечь границу с Польшей, - рассказал он. - При первой попытке польские пограничники отправили нас обратно. Белорусские солдаты перехватили нас и избили. Они сказали: "Если не сможете перейти со второй попытки, мы вас убьем".

"20-летний Аленд О. из Сулеймании (Ирак) тоже рассказал о пытках. Он уже успел пересечь границу, как в какой-то момент польские полицейские выследили его и вернули в Белоруссию. "Когда меня отправили обратно в Белоруссию, солдаты Лукашенко нашли у меня польские деньги. Они заставили меня проглотить купюры. Еще они били меня по голове и разбили мой телефон. Они ножницами срезали с меня одежду".

"Аленд О. полностью истощен. По его словам, он провел в лесу в общей сложности один месяц. Его вторая попытка бежать через границу и через польскую пограничную зону, предпринятая несколько дней назад, оказалась успешной. Сейчас он вместе с Мансуром Н. ждет в польском центре для беженцев одобрения своего ходатайства о предоставлении убежища", - пишет Bild.