Беспокойство по поводу развертывания войск Путиным

"Россия усиливает свои войска на границе с Украиной. Вашингтон опасается новой войны. Берлин и Киев относятся к этому более спокойно", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Америка, Германия и Украина обеспокоены передвижением российских войск на украинской границе. Но они расходятся во мнении о том, стоит ли ожидать нового нападения на Украину, как в 2014 году. Вашингтон очень конкретно говорит об этом страхе, в то время как в Берлине и Киеве считают, что Москва пытается скорее запугать, а не начать войну", - отмечают журналисты Томас Гучкер и Конрад Шуллер.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил американскую озабоченность 10 ноября, заявив, что он "обеспокоен" российской военной активностью на украинской границе. Он опасается, что Россия может "совершить серьезную ошибку" и попытаться повторить "то, что она сделала в 2014 году, когда сосредоточила войска на границе и вторглась на суверенную территорию Украины". Как стало известно FAZ, Вашингтон опасается вторжения в декабре, когда в Восточной Европе замерзнет почва и танки не будут увязать в грязи", - передает издание.

"В Вашингтоне и Берлине заметили, что президент России Владимир Путин ужесточил свою позицию в отношении Украины. Ранее считалось, что лишь формальное вступление страны в НАТО рассматривается Москвой как "красная линия". Однако в октябре на заседании клуба "Валдай" Путин заявил, что даже если Украина никогда не вступит в НАТО, "военная экспансия" Запада там представляет "опасность" для России. В прошлый четверг он вновь заговорил о "красных линиях" и заявил, что западные партнеры России нагнетают ситуацию, поставляя Киеву "летальное" оружие и проводя "провокационные" учения в Черном море. Как стало известно FAZ, на Западе это интерпретируется так, что Россия больше не хочет мириться с обычными двусторонними учениями Америки и Великобритании с Украиной и поставками американского противотанкового оружия".

"Берлин также обеспокоен усилением российских войск, но не видит острой угрозы войны. Поэтому в ответах пресс-секретарей федерального правительства и министерства иностранных дел Германии на вопросы о грозящей военной конфронтации в последнее время не было заметно никакого страха. (...) Как удалось узнать FAZ, Берлин видит тревожные передвижения российских войск вблизи Украины, но не считает, что они означают непосредственное намерение России атаковать страну", - говорится в статье.

"Украинское руководство придерживается такого же мнения, что и немецкое. Это следует из комментария, который прислал FAZ первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко. Он пишет, что "опасность вторжения российских сил на Украину" "возросла", но на данный момент невозможно "делать заявления о степени военных приготовлений Кремля". Так, по сравнению с весной, когда Россия также вызвала беспокойство на Украине развертыванием своих войск, маневры в октябре и ноябре выглядят "меньшими по численности и интенсивности". Демченко написал, что в середине ноября Украина выявила около "2,5 тыс. единиц" российской крупногабаритной военной техники за своими восточными и северными границами. "В мае их было 6 тыс.", - передает FAZ.

"По словам Демченко, некоторые из новых российских войск были "подтянуты из Сибири". Это считают вероятным и в Берлине. Сегодня эти подразделения, по всей видимости, находятся в западном российском городе Ельня. Первые спутниковые фотографии оттуда появились в конце октября. Польский военный эксперт Конрад Музыка сказал в разговоре с FAZ, что на фотографиях видны мобильный зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, снаряд малой дальности "Искандер", ракетная установка ТОС-1А, а также артиллерия и танки. Вооружение принадлежит 41-й российской армии, которая дислоцируется в Сибири, сказал эксперт".

"Бывший помощник генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенант Генрих Браус, а также военный эксперт Андраш Рац из Немецкого общества внешней политики подтверждают растущее российское военное присутствие на границах Украины. Помимо сибирских войск, Рац упоминает о подкреплениях в 8-й российской армии к востоку от Украины и в 22-й армии на севере страны", - говорится в статье.

"Однако Рац не делает из этого вывода о непосредственной опасности войны, - отмечает издание. - Он сказал в разговоре с FAZ, что хотя происходящее и "вызывает беспокойство", оно "не обязательно означает, что мы стоим на пороге военной эскалации". Скорее, здесь сохраняется "тенденция" к усилению войск, о которой министр обороны России Сергей Шойгу заявлял еще несколько лет назад".

"Генерал Браус назвал в разговоре с FAZ три возможные цели усиления войск последних лет. "Во-первых, это запугивание украинского правительства", направленное на то, чтобы остановить сближение страны с Западом. Во-вторых, "ограниченная операция на оккупированной восточной Украине". Так Путин может укрепить свое влияние на пророссийские сателлитные республики на востоке Украины в Донбассе и продолжать дестабилизировать Украину. "Третьим вариантом могла бы быть новая крупномасштабная военная атака на Украину, например, с целью установления сухопутного сообщения с Крымом".

"Говоря о возможности большой войны, Браус отмечает, что опасность существует, но поскольку у Киева сейчас сильная армия, Путину пришлось бы быть готовым к большим потерям. "Так что эта третья возможность на самом деле может быть не очень вероятной", - считает Браус".

"Этот вывод подтверждается наблюдениями бывшего командующего американскими сухопутными войсками в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса. Он сказал в разговоре с FAZ, что сегодня "он больше обеспокоен, чем весной". Но также отметил, что некоторые предпосылки для российской военной операции пока не просматриваются: в частности, это наличие крупных складов для хранения топлива и боеприпасов, полевого госпиталя или воздушно-десантных войск. Ходжес также подчеркнул, что Россия не скрывает свои войска, (...) что может указывать на то, что Москва намеренно отправляет сигналы", - передает Frankfurter Allgemeine.