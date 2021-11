22 ноября 2021 г. Джулиан Барнс и Эрик Шмитт | The New York Times США предупреждают союзников о возможном вторжении России на фоне наращивания войск возле Украины "Представители американской разведки предупреждают союзников, что есть короткий промежуток времени, чтобы помешать России предпринять военные действия на Украине, подталкивая европейские страны к сотрудничеству с США в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы, сообщили американские и европейские чиновники. Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые она сосредоточила возле Украины, говорят американские чиновники, но наращивание сил воспринимается серьезно, и Соединенные Штаты не считают, что это блеф", - пишет The New York Times в статье, опубликованной в минувшие выходные. "Директор национальной разведки Эврил Д. Хэйнс на этой неделе посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО об американских разведданных о ситуации и о возможном военном вмешательстве России на Украине. Поездка Хэйнс была давно спланированной и затрагивала множество вопросов, но, по словам проинформированных чиновников, среди обсуждаемых краткосрочных угроз была растущая обеспокоенность по поводу России", - говорится в статье. (...) "Американская и британская разведки все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военных действий, чтобы взять под контроль более крупный участок Украины или дестабилизировать страну в достаточной степени, чтобы привести к власти более промосковское правительство", - пишет издание. "В апреле официальные лица США и их союзников забили тревогу, поскольку Москва наращивала силы у своей границы с Украиной. Но нынешнее наращивание, которое, по-видимому, включает большее количество войск и современного вооружения, вызвало больше опасений, особенно в связи с тем, что Россия начала блокировать украинские беспилотные летательные аппараты. Боевые действия также участились после того, как Украина использовала один из своих беспилотных летательных аппаратов для атаки на гаубицу сепаратистов, что заставило Россию поднять в воздух истребители", - напоминает газета. (...) "Представители американской разведки заявили союзникам, что у Путина усилилось разочарование мирным процессом, начатым Францией и Германией в 2014 году после того, как Россия аннексировала украинский Крымский полуостров и спровоцировала сепаратистское восстание на востоке Украины. Некоторые бывшие чиновники говорят, что Путин может быть намерен обеспечить наземный путь между восточной Украиной и Крымом. И американские аналитики считают, что Путин рассматривает следующие несколько месяцев как уникальный момент для действий", - сообщает The New York Times. (...) "Повышение цен на энергоносители сделало Европу более зависимой от поставок дешевого российского газа, особенно по мере того, как зима становится более холодной и запасы газа в Европе продолжают сокращаться. Страх потерять доступ к российским энергоносителям может ограничить европейскую поддержку жестких санкций. Россия уже начала манипулировать энергетическими поставками в Европу, заявил западный чиновник из Брюсселя. По словам чиновника, когда цены на энергоносители растут, Путин чувствует, что у него больше свободы действий. По словам нынешних и бывших чиновников, из-за роста цен и ограниченных поставок у России есть больше денег для финансирования военных операций", - говорится в публикации. "Американские официальные лица хотят создать "общий рецепт" действий, которые США и Европа предпримут, если Россия выступит против Украины в военном отношении. В то время, как некоторые части российской экономики не подвергались санкциям, Соединенным Штатам потребуется заручиться поддержкой в Европе, чтобы новые меры были эффективными", - указывает газета. (...) "Представители разведслужб все еще пытаются найти возможные связи между мигрантским кризисом на польско-белорусской границе и наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной. Представители разведслужб не обнаружили прямого участия России в пограничном кризисе с Белоруссией, и некоторые полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко спланировал его при минимальном участии России или вообще без нее", - добавляет издание. (...) Источник: The New York Times