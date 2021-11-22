США "не так продвинуты", как Китай и Россия, в области гиперзвуковых технологий, предупреждает генерал Космических сил

Высокопоставленный представитель Космических сил США признал, что США пытаются "быстро наверстать упущенное" и догнать гиперзвуковые возможности Пекина, через неделю после того, как Китай успешно запустил ракету, которая облетела земной шар, прежде чем поразить цель. На этой неделе Россия также запустила гиперзвуковую ракету с военного корабля в Арктике, что подчеркнуло, насколько быстро два основных конкурента Вашингтона продвигаются вперед в этой технологии, сообщает Politico.

"Мы не так продвинуты, как китайцы или русские, в плане гиперзвуковых программ", - заявил генерал Дэвид Томпсон, заместитель командующего Космических сил США, во время своего выступления на Форуме по международной безопасности в Галифаксе.

Скорость гиперзвуковых ракеты минимум в пять раз превышает скорость звука, поясняет газета, и их способность двигаться в атмосфере и менять направление на такой высокой скорости делает практически невозможным отследить и уничтожить их с помощью существующих радаров.

"В то время как Пентагон настаивает на разработке новых гиперзвуковых ракет, армия не планирует продемонстрировать свою первую ракету до 2024 года. Военно-морской флот намерен установить свою версию ракеты на эсминец в 2025 году и на подводных лодках класса "Вирджиния" в 2028 году", - говорится в статье.

(...) Космические силы работают над "выяснением типа группы спутников, которая нам нужна", для отслеживания этих ракет, сказал Томпсон Politico после своего публичного выступления. (...)

(...) "Китайский лидер Си Цзиньпин публично изложил план, согласно которому его вооруженные силы должны достичь паритета с Соединенными Штатами к 2027 году и стать ведущей мировой державой к 2050 году, поэтому быстрое развитие Пекином нового оружия неудивительно, заявил адмирал Джон Акилино, глава Индо-тихоокеанского командования США. "Мы должны ожидать появления таких возможностей, и, я думаю, ответ заключается в том, что наша система должна иметь возможность реагировать гораздо быстрее", - сказал он. (...)