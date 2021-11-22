Ян Марсалек фигурирует в деле о хакерской атаке на МИД Австрии, которой, предположительно, управляли из России

"Бывший член правления Wirecard, по-видимому, пытался продвигать услуги IT-компании своего знакомого в министерстве иностранных дел Австрии. В это были вовлечены и высокопоставленные посредники", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Ни одно другое ведомство Австрии не подверглось такой цифровой атаке, как министерство иностранных дел: с начала 2020 года проходила масштабная хакерская атака, которой, предположительно, управляли из России. Злоумышленники в основном искали документы, связанные с Украиной; они пробрались в компьютерные системы с помощью фейковых рождественских поздравлений, которые открыли наивные сотрудники министерства", - поясняет издание.

"В то время группа людей из окружения члена правления Wirecard Яна Марсалека увидела возможность продвинуть услуги своих знакомых в министерстве иностранных дел. Об этом свидетельствует переписка в чате, имеющаяся в распоряжении изданий Der Standard, Der Spiegel и Zackzack. Центральную роль играла компания Virtual Solution под управлением Нико фон Ринтелена, который был знаком с Марсалеком. В деле были замешаны и два бывших высокопоставленных австрийских чиновника, которые сейчас сами находятся под следствием: это бывший руководитель одного из подразделений Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Мартин В. и Йоханнес Петерлик, в то время еще занимавший должность генерального секретаря министерства иностранных дел".

"Марсалек, по-видимому, служил связующим звеном и передавал информацию между вовлеченными сторонами. "Массированные "кибератаки" на Республику и серверы ее министерств продолжаются уже несколько дней, - писал В. Марсалеку. (...) - Доктор Петерлик, будучи генеральным секретарем, предложил команду Нико в качестве "экспертов и специалистов" во время кризисного телефонного разговора (из Бангкока), чтобы помочь расследовать и предотвратить дальнейшие атаки".

"Сегодня Йоханнес Петерлик подозревается в передаче Марсалеку секретного документа о нервно-паралитическом веществе "Новичок", бывший сотрудник ведомства по защите конституции Мартин В. также находится под следствием. Предполагается, что он помог Марсалеку сбежать, когда после краха компании Wirecard, предоставлявшей финансовые услуги, ее бывший член правления решил скрыться".

"С тех пор возникает все больше вопросов о том, каким образом Марсалек был связан с Россией, а также с австрийскими властями и лицами, принимающими решения. Вместе с Петерликом он участвовал в работе Австрийско-российского общества дружбы (ОРФГ); он также хотел осуществить проект помощи в развитии Ливии через культурный институт в Москве. Предполагается, что и сейчас он находится в России; когда он бежал в июне 2020 года, самолет доставил его в Белоруссию", - говорится в статье.

"Судя по чатам, глава Virtual Solution фон Ринтелен также хвастался связями с российской компанией, российским производителем газа "Новатэк". Для нее Virtual Solution скоро должна была представить решения по обеспечению безопасности. "Скажи это Стасу", - писал фон Ринтелен доверенному лицу Марсалека. Стас, то есть "Станислав", - это бывший сотрудник аппарата президента России Владимира Путина, который неоднократно бывал в качестве гостя в особняке Марсалека в Мюнхене".

"Новатэк" - крупный игрок в России: глава компании Леонид Михельсон, которого фон Ринтелен называл "наставником", считается одним из самых богатых россиян. Сам фон Ринтелен, как говорят, также владел акциями компании; однако сделка с решениями по ИТ-безопасности, по-видимому, не состоялась".

"Почему компания Virtual Solution была так заинтересована в сотрудничестве с министерством иностранных дел Австрии? По словам источников, близких к компании, Марсалека и его знакомых никогда не просили предпринимать какие-либо действия. Скорее, активно было немецкое ведомство, к которому, в свою очередь, обратились австрийские власти. Компания также предлагает якобы не помощь в борьбе с хакерскими атаками, а продукты для безопасной связи. Фон Ринтелен сначала подробно ответил на вопросы Der Spiegel, Der Standard и Zackzack, но затем выступил против публикации его ответов".

"Во всяком случае министерство иностранных дел подтвердило проведение двух встреч в ноябре 2019 года: "В IT-секторе принято регулярно обмениваться информацией о новых решениях и предложениях со специализированными компаниями. Но тогда переговоры остались безрезультатными". В отношении кибератаки, которая началась с Рождества 2019 года, с Virtual Solution никакого общения не было. Адвокат экс-сотрудника ведомства по защите конституции Мартина В. говорит, что его подзащитный действительно помогал фон Ринтелену наладить связь с министерством иностранных дел, но ему не поручали этого и не платили. О роли Марсалека в этом деле ему ничего не известно. Адвокат Петерлика не ответил на запрос".

"В., по словам его адвоката, знал, что фон Ринтелен был "очень компетентен" в вопросах ИТ и что его компания поддерживала немецкие ведомства. Virtual Solution действительно обслуживает многие ведомства в Германии и имеет необходимые сертификаты в области безопасности. Адвокат фон Ринтелена отреагировал на расследование Der Standard, Der Spiegel и Zackzack угрозой подать иск в суд. (...) По его словам, фон Ринтелен и его компания не должны изображаться "как часть "скандала с Wirecard". Вопросы о встречах с Марсалеком в мае и июне 2020 года, за несколько недель до его бегства, остались без ответа", - передает издание.