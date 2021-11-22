Американцы, страдающие зависимостью от мобильного телефона, используют его на свадьбах, похоронах и в туалете

"Куда бы ни пошел американец, вы наверняка увидите у него сотовый телефон в руке. Новый опрос, посвященный тому, как люди справляются со скукой, показывает, что ситуаций и мест, куда американцы не берут с собой смартфон, немного - даже если это считается грубым! В действительности, обнаружили исследователи, большинство респондентов признаются, что просматривают свои смартфоны во время свадебных церемоний, похорон и даже рабочих встреч!" - сообщает StudyFinds.

"Опрос почти 1100 взрослых американцев, проведенный Soltiaired, показал, что если говорить о скуке, то появление смартфонов, приложений и мобильных игр навсегда изменило то, чем люди занимают себя. Как ни странно, опрос показывает, что практически каждый человек развлекается со своим телефоном, одновременно наслаждаясь другим видом развлечения! Ошеломляющие 99% респондентов сообщают, что используют свой мобильный телефон во время просмотра телевизора. Еще 78% говорят, что просматривают свои приложения даже во время концерта", - говорится в статье.

(...) "Не всякая привычка, связанная с мобильным телефоном, хорошая - или хотя бы безопасная! Почти 9 из 10 человек (88%) используют свои телефоны во время прогулки по пешеходным дорожкам, а 73% - когда выгуливают собаку. Вызывает беспокойство то, 42% признались, что утыкаются в свой телефон, переходя улицу, а треть пользуется смартфоном во время езды на велосипеде или катания на коньках. Неудивительно, что почти половина этих респондентов (44%) причинили себе травму, упав или налетев на что-то в момент отвлечения", - указывает издание.

"Если вы обнаруживаете, что идете по оживленной улице, в то же время просматривая свою ленту в Instagram, возможно, пришло время задуматься о своих привычках", - говорится в заявлении команды Soltiaired.

(...) "Хотя смартфон может избавить многих людей от скуки в повседневной жизни, есть много мест, где такое поведение все еще осуждается. Независимо от того, как другие будут судить о них впоследствии, 60% американцев признаются, что использовали свой телефон во время религиозной службы. Половина из них даже вытаскивали свой телефон во время чьей-то свадьбы, а еще 3 из 10 просматривали обновления на похоронах или поминках!" - говорится в публикации.

"Что касается того, почему люди так зависят от своих мобильных устройств, впечатляющие 86% признаются, что достают телефон, чтобы не разговаривать с другими людьми. Более 6 из 10 используют эту тактику, чтобы не разговаривать с родственниками на праздничных вечеринках. Даже когда американцы знают, что они собираются на мероприятие, где им предстоит лично встречаться с другими, 91% утверждают, что разговоры утомляют их".

"Приложения, к которым люди чаще всего обращаются в момент скуки - это TikTok, Instagram, Reddit, Twitter и Facebook", - констатирует издание.

(...) "Подтверждая предыдущие исследования, которые показывают, что многие люди действительно работают из своих уборных, нынешний опрос обнаружил, что колоссальные 90% американцев регулярно пользуются своим телефоном в туалете. Фактически, 3 из 4 говорят, что в конечном итоге проводят в уборной больше времени, чем планировали, потому что что-то в их телефоне отвлекло их. Более половины опрошенных (53%) добавляют, что их ноги и ягодицы действительно немеют, когда они так долго сидят на унитазе".