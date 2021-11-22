Как мужчины и женщины пускают пыль в глаза друг другу в соцсетях

"Исследователи обнаружили, что люди во всем мире используют для самопрезентации схожие стратегии. Между мужчинами и женщинами есть большие различия - но и есть кое-что общее: важно то, что имеет значение в поиске партнера", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Тот, кто особенно следит за своим профилем в Facebook, Instagram и Tinder, получает больше лайков, больше подписчиков, больше "мэтчей" и больше внимания. Преувеличение здесь вознаграждается (до тех пор, пока вас не поймают)", - отмечает издание.

"При этом большинство пользователей используют гендерно-специфические стратегии самопрезентации. Женщины делают себя немного красивее, чем они есть на самом деле в аналоговом мире без фотофильтров. Мужчины украшают себя личными успехами, которых они достигают максимум в своих мечтах. Эти различия, очевидно, действуют во всем мире, о чем недавно сообщили исследователи под руководством Даши Колесник из Университета Эразма в Роттердаме в журнале Psychological Science. Ученые проанализировали данные более чем 12 тыс. участников из 25 стран и обнаружили, что модель преувеличенной самопрезентации в соцсетях используется по всему миру".

"Результат исследования команда Колесник считает правдоподобным: "Мужчины и женщины преувеличивают в тех областях, которые имеют значение при поиске партнера", то есть сигналы посылаются как потенциальным партнерам, так и соперникам их пола: "Смотрите, я красивая, я успешный!" Несмотря на все социальные изменения, женщины во всем мире по-прежнему предпочитают успешных, состоятельных мужчин. А мужчины по-прежнему предпочитают молодых, привлекательных женщин. Группа из более чем 100 исследователей под руководством Кэтрин Уолтер недавно подтвердила это в ходе исследования, проведенного в 45 странах. Все просто - люди используют известные стратегии хвастовства: с помощью нескольких приукрашенных селфи или пары преувеличений об успехах можно повысить собственную "цену" по всему миру, независимо от того, как в стране относятся к гендерным стереотипам", - говорится в публикации.

"Но есть одно но. Как заметили исследователи из команды Колесник, есть несколько глобальных различий. В странах с более выраженным гендерным равенством пользователи социальных сетей несколько более сдержанно приукрашивают свой образ. Однако разница в самопрезентации между мужчинами и женщинами в этих странах несколько больше, что в значительной степени связано с мужчинами. В странах с гендерным равенством женщины реже приукрашивают свои профили и, как правило, предстают там в образе, соответствующем действительности. Мужчины же, наоборот, продолжают хвастаться своим мнимым успехом. Исследователи из команды Колесник объясняют это так: исследования показывают, что успешные женщины предпочитают встречаться с мужчинами, которые еще более успешны. В любом случае, преувеличение, по-видимому, выгодно и мужчинам, и женщинам. Только тот, кто действует слишком неуклюже, сбивается с шага в танце на скользком паркете полуправды", - пишет Süddeutsche Zeitung.