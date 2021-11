22 ноября 2021 г. Джон Кэмп и Мелани Эванс | The Wall Street Journal Анализ WSJ уточняет картину того, кто с большей вероятностью получит прорывную инфекцию после полной вакцинации "Прорывные случаи Covid-19 особенно сильно бьют по пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями, согласно новому обзору данных The Wall Street Journal, который уточняет картину того, кто остается в группе риска, несмотря на вакцинацию". "Отчеты штатов (...) показывают, что в этом году в США было зарегистрировано более 1,89 млн случаев Covid-19, не менее 72 тыс. госпитализаций и 20 тыс. смертей среди полностью вакцинированных людей, установил The Wall Street Journal. Данные штатов и федеральные данные в целом показывают, что статистику пандемии подпитывают, в первую очередь, непривитые люди. Число прорывных инфекций, однако, также увеличиваются из-за роста числа вакцинированных людей и снижения иммунитета среди людей, получивших прививки на ранней стадии, как показывают данные штатов", - говорится в статье. (...) "В рамках своего анализа The Wall Street Journal проанализировал медицинские данные в общей сложности более чем 21 млн полностью вакцинированных людей, а также ряд отчетов штатов. В частности, данные показывают, что люди с диабетом, хроническими заболеваниями легких, почек и ослабленной иммунной системой подвержены риску серьезного течения заболевания в случае прорывной инфекции", - сообщается в статье. (...) "Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила в среду, что количество попаданий в отделения неотложной помощи вакцинированных людей в возрасте 65 лет и старше увеличивается. (...) Последние данные из Южной Каролины показывают, что 79% людей, госпитализированных с прорывными инфекциями, имели, по крайней мере, одно сопутствующее заболевание, такое как диабет. В отделениях интенсивной терапии, где в больницах лечатся наиболее тяжелобольные, процент увеличился до 88%, - пишет газета. - В Медицинском университете Южной Каролины почти все полностью вакцинированные пациенты с Covid-19 в отделении интенсивной терапии имеют слабую иммунную систему из-за предшествующих проблем со здоровьем, говорит Эндрю Гудвин, глава отделения интенсивной терапии. Остальные - пожилые люди: возраст также может ставить под угрозу защиту организма от болезней". "Truveta Inc., компания, которая собирает медицинские данные больниц для исследований, изучив данные 1,7 млн полностью вакцинированных людей, обнаружила что у людей с диабетом, хроническими заболеваниями легких и хроническими заболеваниями почек вероятность госпитализации из-за прорывной инфекции примерно в два раза выше, чем у вакцинированных людей без этих болезней. Вероятность прорывной инфекции все еще остается низкой, хотя подтвержденные инфекции чаще встречались у людей с этими заболеваниями. Например, около 1,5% из примерно 110 тыс. человек с хроническим заболеванием почек имели ее. Но, как обнаружила Truveta, были госпитализированы около четверти пациентов с прорывной инфекцией и хроническим заболеванием почек. Вероятность госпитализации для людей с прорывной инфекцией, но без сопутствующих проблем со здоровьем, составляла около 7,5%", - передает издание. "Смертельные случаи из-за прорывных инфекций сильнее всего бьют по пожилым людям (...). Эксклюзивные изученные WSJ данные Epic Health Research Network, которая анализирует данные компании Epic Systems Corp., занимающейся разработкой программного обеспечения для медицинских данных, показывают, что около 80% смертей при прорывных инфекциях среди вакцинированных приходится на людей в возрасте 65 лет и старше. Данные включали записи о 19,5 млн полностью вакцинированных людей. По данным CDC, среди всех смертей от Covid-19 в этом году смертность в этой возрастной группе составляет около 69%", - сообщается в статье. (...) "Совокупные данные Epic Health Research Network показывают, что около 1,2% полностью вакцинированных людей имели прорывную инфекцию, что аналогично данным штатов, обнародующих такие данные. Компания также обнаружила, что переломный момент для прорывных инфекций наступает примерно через 20-22 недели после того, как люди сделали последнюю прививку. Штат Джорджия обнаружил нечто подобное, измеряя разрыв между моментом, когда люди полностью вакцинировались и когда у них появился положительный результат на Covid-19", - указывает издание. (...) "Чиновники штатов подчеркивают, что невакцинированные люди по-прежнему подвергаются более высокому риску. В Вермонте, который лидирует в США по охвату вакцинации - 72% полностью вакцинированного населения, невакцинированные люди недавно составили примерно 70% новых случаев, заявил глава департамента здравоохранения Марк Левин в интервью в этом месяце", - подчеркивается в публикации. (...) Источник: The Wall Street Journal