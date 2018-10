22 октября 2018 г. Нико Хайнс | The Daily Beast Кинорежиссер Путина предает огласке ранее неизвестную кинохронику прихода российского лидера к власти "Владимир Путин будет бороться, чтобы на несколько десятилетий сохранить свою авторитарную власть над Россией, утверждает бывший кремлевский инсайдер, носитель уникальных познаний о некоторых из самых глубоко укорененных убеждениях президента", - пишет журналистка The Daily Beast Нико Хайнс. "Виталию Манскому был предоставлен беспрецедентный доступ в Кремль и к первой президентской кампании Путина для съемок фильмов для государственного телевидения, которые фактически были пропутинской пропагандой. Теперь он стал противником российского президента и снял экстраординарный документальный фильм (с использованием кадров, отснятых "при взгляде изнутри"), где исследуются бескомпромиссная жажда власти, свойственная Путину, и его усилия восстановить в стране то, что он считает величием советской эпохи", - говорится в статье, посвященной фильму Манского "Свидетели Путина", который будет представлен на Лондонском кинофестивале на текущей неделе. В фильме "мы видим, как президент без утайки объясняет, как он будет осуществлять полный контроль над Россией и возродит советский подход, когда государство ставилось выше отдельного человека. В откровенном разговоре на заднем сиденье своей служебной машины он прощупывает пределы демократической власти", пишет автор. По сообщениям издания, у Манского также есть "закулисные" съемки Бориса Ельцина и Михаила Горбачева. "Ельцин объясняет перед объективом, что в последние дни прошлого века лично выбрал Путина из 20 кандидатов, чтобы тот стал его преемником. Манский был рядом с Ельциным у него дома в вечер выборов в марте 2000 года", - говорится в статье. "Это моя победа", - говорит Ельцин о победе Путина на президентских выборах (все цитаты приведены в обратном переводе с английского текста в статье на сайте издания. - Прим. ред.). "Едва семья выпила по бокалу шампанского, Манский спросил, почему он не звонит Путину, чтобы отпраздновать победу. Экс-президент сразу же набрал номер. После того, как члены семьи долго предполагали, что Путин, должно быть, куда-то едет или принимает душ, Ельцин в тот вечер лег спать, все еще дожидаясь звонка", - говорится в статье. В интервью изданию Манский сказал: "Днем раньше Путин знал бы, что Ельцин властен полностью изменить ситуацию. После своего избрания он понял, что ему ничего не угрожает. Он не чувствовал необходимости перезванивать" (Ельцину - Прим. ред.). Издание также пересказывает одну из сцен фильма с участием Горбачева: в день тех же выборов в 2000 году его старый товарищ спрашивает, почему Горбачев не установил в новой системе 15-летний президентский срок. Тот отвечает: "Потому что тогда я был бы скрытым генеральным секретарем". В частной беседе с Манским, записанной только на портативную видеокамеру, Путин объяснил восстановление гимна тем, "что необходимо возродить веру граждан в истеблишмент. Мы должны учитывать великую победу во Второй мировой войне, а не только ГУЛАГ, когда мы думаем о СССР, рассуждал он", пересказывает издание. По утверждениям автора, спустя недолгое время после этого президент заметил Манскому, что разговор о государственном гимне, возможно, не годится для фильма, который покажут по федеральным каналам, поскольку то, что он вернул советский гимн, не всем понятно. "Путин, который пришел к власти, обещая "твердую руку", к тому времени уже перетасовал свою команду советников, дабы гарантировать, что никто не будет оспаривать его видение ситуации; возможно, это объясняло, почему он все-таки пытался переубедить Манского - одинокий голос несогласия в своем ближайшем окружении", - пишет издание. Ельцина "спросили, действительно ли Путин вернул гимн, не проконсультировавшись с ним. Он едва заметно кивнул головой. Считает ли он, что новый текст спасает гимн? Слабое покачивание головой. И односложный ответ: "Красноватый". Он хотел сказать, что шаг Путина содержит намек на чистый красный коммунизм", - говорится в статье. Размышляя вслух о названии своего фильма, Манский заметил: "Всегда существовала цена, которую я должен был платить. Свидетели становятся соучастниками". "Он пояснил, что фильм - что-то вроде извинений за его роль в содействии распространению путинской пропаганды", - пишет издание. "Я назвал бы это не совсем извинениями, а осознанием своей вины, - сказал он. - Этого осознания недостаточно. Мне бы хотелось, чтобы аудитория фильма, особенно в России, задумалась - подумала обо всех ошибках, совершенных в прошлом, чтобы в будущем мы не делали их столько". "Путин очень хорошо изучил жизнь и историю своих предшественников, - сказал Манский, предположив, что он попытается остаться у власти на следующие 20-30 лет. - Теперь у него нет выбора". По предположению Манского, Путину не хочется повторить судьбу не только Чаушеску и Милошевича, но даже Пиночета. "Авторитарные порывы Путина были явными еще до прихода на президентский пост", - утверждает издание. Манский присутствовал на местах взрывов домов в Москве в сентябре 1999 года, когда туда прибыл премьер-министр Путин. Он сказал: "Мы можем противостоять этому только силой". "Это тип мышления любого общества, которое несвободно и управляется диктатором, - сказал Манский. - Фильм в целом дает нам хорошее представление о том, что Путин думает на самом деле, особенно о будущем страны и о роли государства в формировании этого будущего". Говоря об ответных мерах Путина при захватах заложников в московском театре в 2002 году и в школе в Беслане спустя два года, Манский сказал: "Ему было совершенно ясно, что судьба людей, которых это затрагивает, абсолютно несущественна по сравнению с целями, которые он перед собой ставил в отношении государства". По словам журналистки, Путин и Манский дискутировали также о мощи и пределах демократической власти. "Я встречался с монархами, меня их судьба не вдохновляет", - сказал Путин. "Путин утверждал, что ради хорошей самодисциплины следует помнить, что со всем, что ты делаешь в качестве президента, тебе придется однажды столкнуться как гражданину. Вот почему, сказал он, он предпочитает демократию автократии. Манский, в невероятный момент дерзости, ответил: "Скрещиваем пальцы". Путин, в качестве заверения, отозвался: "Пальцы вверх!" - говорится в статье. "На протяжении 18 лет, миновавших с тех пор, когда Манский произносил эти дерзкие, но в конечном итоге напрасные слова, подотчетность Путина перед обществом все больше снижалась. Этот фильм практически невозможно показывать в России публично, покуда Путин остается президентом", - комментирует издание. Источник: The Daily Beast