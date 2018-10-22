Экологичное питание для 10 млрд человек

"10% мирового населения страдают от недоедания. С другой стороны, 2 млрд людей страдают от лишнего веса и ожирения. Кроме того, глобальная система питания связана с истощением земельных угодий и других ресурсов, а также с четвертью всех выделяемых в атмосферу парниковых газов, она приводит к чрезмерному вылову рыбы и исчезновению биологических видов", - пишет на страницах Frankfurter Rundschau Сандра Кирхнер.

"В будущем ситуация, вероятно, ухудшится. Поэтому в представленном исследовании, проведенном международной командой ученых под руководством Школы Оксфорд Мартин, было изучено, при каких условиях 10 млрд человек к 2050 году смогут питаться экологично. (...) Без реализации намеченных мер воздействие [пищевой промышленности] на климат к 2050 году может увеличиться на 60-90%", - передает издание.

По мнению ученых, употребление меньшего количества мяса и питание, больше ориентированное на растительную пищу, могут сократить выброс парниковых газов, приходящихся на всю пищевую промышленность, более чем в два раза.

"Если говорить о питании, то здесь необходимы масштабные политические и экономические инициативы, чтобы сделать здоровое и в большей степени растительное питание возможным и привлекательным для большого количества людей", - приводит журналистка слова руководителя исследования Марко Спрингманна.

"Чисто вегетарианским питание, по мнению авторов исследования, быть не должно, - отмечает Кирхнер. - Они советуют перейти на преимущественно растительное, "флекситарианское" (полувегетарианское. - Прим. ред.) питание".

Также, пишет журналистка далее, необходимо вдвое сократить потери и расточительное использование ресурсов в пищевой промышленности. По недавним подсчетам Всемирного фонда дикой природы (WWF), в Германии ежегодно отправляется в мусор 18 млн продовольствия, говорится в статье.

По мнению авторов исследования, необходимо принять меры и в отношении методов ведения сельского хозяйства. В частности, необходимо повысить урожайность имеющихся сельскохозяйственных площадей, ограничить использование удобрений и использовать техники полива, позволяющие экономить воду.

"Без основательных изменений в моделях производства и потребления в любом случае не обойтись", - резюмирует Кирхнер.