22 октября 2018 г. Катрина Мэнсон, Дэвид Шеппард | Financial Times США опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции "В администрации Трампа опасаются, что Россия может помочь Тегерану обойти американские санкции, покупая иранскую нефть и продавая ее как свою", - передают корреспонденты Financial Times Катрина Мэнсон и Дэвид Шеппард. США должны ввести санкции, призванные остановить экспорт иранской нефти с 5 ноября. "Но высокопоставленные американские чиновники стараются убедить другие страны прекратить импорт нефти из Ирана и опасаются, что Иран ищет альтернативные пути поставок", - пишут журналисты. "Чтобы обойти санкции, Иран, возможно, продвигает идею того, чтобы его нефть на мировом рынке продавала Россия, - сообщил высокопоставленный сотрудник американской администрации. - Я бы посоветовал России даже не думать об этом. В интересах России не содействовать тому, чтобы Иран уклонялся от санкций". В начале недели советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон собирается встретиться с российскими официальными лицами в Москве. Затем он отправится в соседний Азербайджан, который граничит также с Ираном. "Американские чиновники между тем месяцами разъезжали по миру в стремлении добиться того, чтобы покупатели иранской нефти, в том числе Индия, Южная Корея и Япония, прекратили ее импортировать", - говорится в статье. "Наша цель заключается в том, чтобы импорт нефти из Ирана как можно быстрее стал нулевым, в идеале - к 4 ноября", - сообщил представитель Госдепартамента. Однако недавно американские официальные лица впервые заявили, что готовы сделать исключение для ряда покупателей. Таким образом создается вероятность того, что Тегеран и дальше будет экспортировать нефть странам, которые демонстрируют, что сокращают общий объем покупаемой у Ирана нефти. По словам трейдеров и аналитиков, будет сравнительно легко заметить масштабное перемещение нефти из Ирана в Россию. У стран нет общих трубопроводов, так что любое передвижение будет почти наверняка связано с нефтяными танкерами - возможно, в Каспийском море. Это будет довольно просто заметить по спутниковым сигналам и изображениям, отмечается в статье. "Некоторые трейдеры сообщили FT, что не примут переоформленную иранскую нефть из России. Российские государственные нефтяные компании и частные предприятия тоже не хотят попасть под санкции США", - сообщают Мэнсон и Шеппард. "При другом сценарии Россия теоретически может взять иранскую нефть и использовать ее на своих нефтеперерабатывающих заводах, а больший объем внутренней продукции освободить для экспорта", - предполагают авторы статьи. Джо Макмонигл, бывший глава аппарата в министерстве энергетики США, ныне эксперт в Hedgeye Research, заявил: "России не нужна эта нефть, и она попадет под санкции. Пока что американские санкции против России были адресными, но нарушение санкций против Ирана повлечет за собой большие последствия". Источник: Financial Times