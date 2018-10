22 октября 2018 г. Катрина Мэнсон, Генри Фой и Дэвид Бонд | Financial Times Трамп распорядится о выходе США из договора о ядерных вооружениях с Россией "Дональд Трамп заявил, что распорядится о выходе США из договора с Россией о ядерных вооружениях, заключенного в годы холодной войны, который запрещает ракеты наземного базирования, делающие обе страны досягаемыми для ударов друг друга", - пишет Financial Times. Трамп заявил, что Россия годами нарушала Договор о РСМД, отмечают журналисты Катрина Мэнсон, Генри Фой и Дэвид Бонд. "Но он сказал, что США задумаются об ограничении своих разработок ядерного оружия, если смогут заключить новое соглашение и с Россией, и с Китаем, который не был стороной" ДРСМД, пишет издание. Газета напоминает, что Москва отрицает нарушения договора со своей стороны, а также многократно обвиняла США в нарушении его условий. По сообщению газеты, в четверг некий неназванный высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил небольшой группе репортеров, что администрация Трампа также раздумывает о том, чтобы заново провести переговоры о договоре "СНВ-3", истекающем в 2021 году. "У нас пока нет определенной позиции США, но есть несколько рассматриваемых идей, в том числе повторные переговоры", - сказал источник. "Он добавил, что другой вариант - договориться о продлении ("СНВ-3". - Прим. ред.), но это "маловероятно", - сообщают авторы. Российский сенатор Алексей Пушков сказал, что заявление Трампа повлечет за собой "возвращение мира к холодной войне". Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в крахе договора о РСМД, отмечает издание. "Разумеется, США - наш близкий и долгосрочный союзник, и мы абсолютно решительно вместе с США четко разъясним, что России необходимо соблюдать договорные обязательства, которые она подписала", - сказал он, добавив, что Кремль превращает соглашение в "фарс". Источник: Financial Times