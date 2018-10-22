США угрожают России ужесточать санкции каждый месяц

"США снова ужесточают свой тон по отношению к России, - сообщает журналист Handelsblatt Андре Баллен. - Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, угрожает вводить новые санкции против России "каждый месяц-два". Вашингтон будет регулярно усиливать давление санкций, чтобы подвигнуть Россию к уступкам и приемлемым вариантам решения украинского кризиса, заявил Волкер на конференции аналитического центра Atlantic Council".

"Волкер добавил, что Белый дом тесно сотрудничает с главами европейских государств для того, чтобы сохранять стабильность санкционного фронта. "Возможно, для России это удивительно, но европейские лидеры хотят сохранить санкции против России", - передает Баллен слова американского дипломата.

Хотя московские политики отреагировали на заявления показным равнодушием, "прошлые санкции уже дали понять, насколько уязвима российская экономика", подчеркивает журналист. "В индексе устойчивости, составленном страховой компанией FM Global и оценивающем устойчивость стран к кризисам, Россия находится в середине списка, занимая 54-е место (...). "Однако в вопросе политического риска Россия показала плохие результаты", - сказал в разговоре с изданием директор FM Global Франк Дрольсбах. По его словам, это связано с санкциями, которые представляют собой "существенный риск" для экономики", - передает Баллен.

Предупредительный сигнал, который министерство финансов США дало в апреле, наложив санкции на империю миллиардера Олега Дерипаски, имел значительный эффект, отмечает журналист. "Из-за неопределенности по поводу следующей порции санкций рубль терял позиции на протяжении нескольких месяцев - несмотря на постоянно растущие цены на нефть", - говорится в статье.

"Цены на нефть, конечно, являются для России в некоторой степени защитной подушкой. Бюджет, в котором заложена цена на нефть в размере 40 долларов за баррель, находится в безопасности. (...) Тем не менее, если в силу вступят заявленные ограничения на финансовом рынке, ситуация станет затруднительной для целого ряда российских банков. Крупные банки, такие как Внешэкономбанк, и без того значительно ослаблены и еще больше пострадают от возможных санкций", - уверен Баллен.

"На фоне постоянных угроз введения санкций осторожно ведут себя и инвесторы, - продолжает журналист. - В этом году отток капитала из России резко увеличился. Министерству финансов уже пришлось увеличить прогноз по оттоку капитала с изначальных 18 до 41 млрд долларов - и даже эта цифра может еще измениться, так как отток капитала еще больше усилился в последнее время".

"Население переживает кризис в любом случае тяжело: хотя Центробанк придерживается прогнозов, согласно которым рост ВВП России составит 1,7-1,8%, реальные доходы россиян в последнее время ощутимо упали", - пишет Баллен в заключение.