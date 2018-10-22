Психолог: отношения без секса тоже могут быть счастливыми

Большинство людей не представляет себе отношений без секса - и, тем не менее, существуют пары, которые сексом не занимаются, пишет HuffingtonPost Deutschland.

Конечно, иногда интимные отношения неплохо складываются и в отсутствие любви. "Формат отношений "дружба +", другими словами, ни к чему не обязывающую сексуальную связь между друзьями, согласно опросам, вполне представляет себе примерно треть немцев", - говорится в статье.

Но что, если в отношениях между любящими партнерами отсутствует секс? - задается вопросом автор публикации Франциска Кифль.

"Отношения без секса могут быть жизнеспособными - пока это устраивает обоих партнеров", - считает эксперт по здоровому образу жизни Сузанне Вендель.

Сабине Вайс, психолог и семейный терапевт из Вены, уверена в том, что "отношения без секса реальны".

"Следует различать две их формы, - говорит она в интервью изданию. - Во-первых, это отношения, в которых изначально не было секса. Он просто обоим был не нужен. Но эта форма встречается крайне редко". По мнению британских исследований, полностью асексуальные люди составляют примерно 1% от общего населения, добавляет автор статьи.

"Во-вторых, существует такая форма отношений, в которых секс со временем отходит на второй план", - продолжает Вайс. Это касается, к примеру, пожилых людей. Кроме того, сексуальная жизнь затихает, когда рождаются дети или у партнеров стресс на работе.

По мнению экспертов, "в каждой паре рано или поздно наступает период затухания сексуальной активности. Но это не должно становиться причиной для ссор и проблем". Тем не менее, отмечает журналистка, многие боятся расставания из-за затишья в сексуальной жизни.

Как показывают результаты опроса, проведенного сайтом знакомств Elitepartner, в котором приняли участие около 4 тыс. немцев, каждый десятый мужчина и 6 из 10 женщин боятся того, что их партнер может быть недоволен сексуальной жизнью. Зачастую этот страх неоправдан, считают специалисты.

"И тут работает правило: если для партнеров снижение сексуальной активности является нормальным явлением, отношениям ничто не угрожает", - отмечает Вендель.

"Если пара не занимается сексом, это не значит, что в отношениях нет физической близости", - поясняет Вайс. Такие пары могут обниматься и ласкать друг друга, замечает эксперт.

"Получается, секс нужен не всем и не всегда. Тот, кто любит своего партнера и наслаждается отношениями, может сделать выбор и не в пользу интимных приключений. (...) Пока обоих партнеров все устраивает и они любят друг друга, подобные отношения так же стабильны, как и любые другие", - резюмирует журналистка.