Выходом из ракетного договора с Россией Трамп разрушает то небольшое доверие, которое оставалось между странами

Во времена подписания договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцы использовали подход "доверяй, но проверяй". "Это было необходимо, потому что на протяжении четырех десятилетий ни одна из сторон не верила ни одному слову другой, и на то были причины. Похоже, мы снова к этому вернулись", - пишет британская Independent в редакционной статье.

Сегодня проблема с договором о РСМД заключается в том, что доверия осталось очень мало. Россия, возможно, и правда втайне разрабатывает новые ядерные ракеты. Но правильнее было бы на это указать, настоять на международных инспекциях и усиливать угрозы постепенно.

"Лучше всего было бы напомнить россиянам, что Запад всегда сможет тратить на вооружения больше них и, вероятно, будет обладать преимуществом в плане качества и надежности своих технологий. В конце концов, Советский Союз, по сути, проиграл холодную войну и поднял белый флаг, подписав договор о вооружениях, просто потому, что не мог поддерживать оборонный бюджет, как у США", - пишет издание.

"Обе стороны вели крайне расточительную экономическую войну, а также грозили третьей мировой. Это должно было прекратиться. В новой гонке вооружений Запад снова победит по той же причине - в силу экономического превосходства (хотя на этот раз европейцы оплатят больше счетов). Большее беспокойство вызывает то, что доверие между Востоком и Западом испарилось практически повсюду", - говорится в статье.

"Единственная странная вещь в этом мрачном кризисе международных отношений (возрождении истории, в терминах Фрэнсиса Фукуямы) - как все это сочетается с представлением о Трампе как о некой марионетке России. Это поистине головоломка, завернутая в тайну", - отмечает газета.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что это Хиллари Клинтон хочет спровоцировать войну с Россией. Потом появились обвинения в сговоре с Кремлем. "Теперь, однако, президент Трамп, похоже, хочет возобновить холодную войну, выигранную и законченную президентом Рейганом тридцать лет назад. Он вовсе не кажется прирученным. Американо-российские отношения становятся не только все более конфронтационными, что постепенно происходило в течение многих лет, но попросту недоступными для понимания. Кто стал бы доверять какой-либо из сторон?" - резюмирует Independent.