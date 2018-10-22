Плохая новость из Вашингтона: холод возвращается

Заявление президента США о намерении расторгнуть Договор о РСМД создает угрозу новой гонки вооружений. "Россию в этой эскалации можно назвать какой угодно, но не невиновной", - утверждает западная пресса. Однако то, что задумывается как наказание, в итоге может сыграть Москве на руку: у США нет равнозначного ответа на российские крылатые ракеты 9M729. Трамп действует против интересов Европы в сфере безопасности, полагают европейские издания, призывая не допустить размещения в Европе нового ядерного оружия США.

"Дональд Трамп заявил, что распорядится о выходе США из договора с Россией о ядерных вооружениях, заключенного в годы холодной войны, который запрещает ракеты наземного базирования, делающие обе страны досягаемыми для ударов друг друга", - пишет Financial Times. Трамп заявил, что Россия годами нарушала Договор о РСМД, отмечают журналисты Катрина Мэнсон, Генри Фой и Дэвид Бонд. "Но он сказал, что США задумаются об ограничении своих разработок ядерного оружия, если смогут заключить новое соглашение и с Россией, и с Китаем, который не был стороной" ДРСМД, пишет издание.

Газета напоминает, что Москва отрицает нарушения договора со своей стороны, а также многократно обвиняла США в нарушении его условий.

По сообщению газеты, в четверг некий высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил репортерам, что администрация Трампа также раздумывает о том, чтобы заново провести переговоры о договоре "СНВ-3", истекающем в 2021 году.

Российский сенатор Алексей Пушков сказал, что заявление Трампа повлечет за собой "возвращение мира к холодной войне".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в крахе договора о РСМД, отмечает издание. "Разумеется, США - наш близкий и долгосрочный союзник, и мы абсолютно решительно вместе с США четко разъясним, что России необходимо соблюдать договорные обязательства, которые она подписала", - сказал он, добавив, что Кремль превращает соглашение в "фарс".

"Российская ракета толкает Дональда Трампа на курс, ведущий к столкновению с Москвой" - утверждает в заголовке британская Sunday Times.

"Десять лет назад разведка США впервые заподозрила, что Москва в нарушение Договора о РСМД разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерной боеголовкой", - пишет журналист Майкл Эванс. По словам автора, в 2017 году США сообщили, что это ракета наземного базирования "Новатор 9М729" (SSC-8 по классификации НАТО). По утверждению издания, разработка основана на ракетах "9М728 Искандер-М" и, возможно, "Калибр-НК".

"В то время как правительство США в президентство Обамы амбивалентно смотрело на то, как остановить размещение "Новаторов", Москва продолжила разработки, и некоторые доклады указывают, что ракеты уже размещены. В результате новая администрация Трампа провела анализ Договора о РСМД с прицелом на отмену этого соглашения на основании того, что, если Россия продолжит размещать "Новаторы", у США и Европы не будет сопоставимого оружия для сдерживания Москвы", - говорится в статье.

"Сложность для США в том, что европейские страны НАТО не захотят вернуться во времена до ДРСМД, когда их убедили разместить крылатые и баллистические ракеты наземного базирования в Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии. Теперь НАТО станет опасаться новой гонки ядерных вооружений, если США осуществят разработки ракеты, способной потягаться с российской крылатой ракетой "Новатор", - говорится в статье.

"Российская сторона много лет обманом нарушала договор о ядерных вооружениях от 1987 года" - гласит заголовок The Times. Журналист Майкл Эванс пишет: "Американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как Россия провела испытательный запуск подозрительной новой ракеты с пусковой установки, которая не нарушала договор. США полагают, что при последующих испытаниях договор был нарушен, есть подозрения, что ракеты уже развернуты".

Белый дом грозит выйти из Договора о РСМД. Однако то, что задумывается как наказание, в итоге может сыграть Москве на руку. У США нет равнозначного ответа на российские крылатые ракеты 9M729, пишет московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.

Американские эксперты утверждают: "разработка и принятие на вооружение 9M729 не что иное, как нарушение договора о РСМД и необходимое основание для выхода США из договора". При этом эксперты стокгольмского института Sipri не до конца уверены в том, что ракеты 9M729 имеют дальность в 2600 км, что отрицает и МИД РФ.

Как отмечает в своем докладе эксперт по контролю за вооружением из Brookings Institution Стивен Пайфер, "если США выйдут сейчас из договора, Вашингтону придется выслушивать в свой адрес обвинения в том, что именно он повинен в бесславном конце договора о РСМД. Обвинения русских (...) основываются на реальных фактах - таких, как размещение элементов ПРО в Румынии".

При этом американские доказательства нарушений условий договора со стороны русских держатся в тайне, отмечает эксперт. "Здесь запрограммированы обоюдные обвинения, сравнимые с ранней фазой в "деле Скрипалей". При этом Москва в глазах мировой общественности на сей раз выглядит лучше США.

В случае выхода США из договора окажутся в проигрыше: "русским больше не надо будет скрывать размещение 9M729, и у Москвы появится возможность активизировать свои усилия в этом направлении", - пишет Локшин.

"У США в данный момент нет функционирующих ракет, аналогичных российским 9M729", - говорится в статье. Но даже если бы они и были, где бы американцы могли их разместить? - задается вопросом Стивен Пайфер. Вряд ли Вашингтону удалось бы убедить Европу, Японию или Южную Корею разместить у себя американские ракеты. При этом Кремлю будут по душе новые разногласия США с европейцами.

По мнению Пайфера, альтернативой решению Трампа могли бы стать договоренности усилить давление на Путина. Это может подразумевать размещение на территории Европы бомбардировщиков B-2 или частичное обнародование секретных документов, доказывающих нарушения договора о РСМД российской стороной, резюмирует автор.

"Холод возвращается" - так озаглавлен материал швейцарской Tages-Anzeiger.

Заявление президента США о намерении расторгнуть ядерное соглашение с Россией - "это плохая новость из Вашингтона, которая встает в один ряд с сообщениями об увеличении и модернизации ядерных арсеналов во многих регионах мира. (...) Грозит новая спираль гонки вооружений с самым разрушительным оружием за всю историю его разработки", - отмечает автор статьи Георг Масколо.

"Россию в этой эскалации можно назвать какой угодно, но не невиновной, - подчеркивает журналист. - Обвинения в том, что страна нарушает договор о РСМД путем создания и предполагаемого размещения новых крылатых ракет типа SSC-8, существовали уже при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Союзники в НАТО придерживаются такого же мнения".

"Если дело дойдет до окончания договора, то после расторжения иранского соглашения это будет второй раз, когда президент Трамп действует против основополагающих интересов Европы в сфере безопасности. Чувство бессилия, страх перед этим президентом станет еще больше, чем есть сейчас. (...) Остается только надеяться, что известный своими хаотичными поступками президент кардинально изменит свой курс. Возможно, его последние угрозы призваны лишь увеличить давление для того, чтобы найти решение с Путиным", - полагает автор статьи.

"Без договора о РСМД уже в скором времени будут модернизироваться старые ракеты, разрабатываться и создаваться новые. Американские ракеты нужно будет где-то размещать. И, в отличие от холодной войны, политики и граждане сегодня должны быть едины во мнении: новое ядерное оружие США не окажется в Европе", - призывает Масколо.

"Выходом из ракетного договора с Россией Трамп разрушает то небольшое доверие, которое оставалось между странами" - констатирует в заголовке редакционной статьи британская Independent.

Россия, возможно, и правда втайне разрабатывает новые ядерные ракеты. Но правильнее было бы на это указать, настоять на международных инспекциях и усиливать угрозы постепенно.

"В новой гонке вооружений Запад снова победит (...). Большее беспокойство вызывает то, что доверие между Востоком и Западом испарилось практически повсюду", - говорится в статье.

"Единственная странная вещь в этом мрачном кризисе международных отношений (...) - как все это сочетается с представлением о Трампе как о некой марионетке России. Это поистине головоломка, завернутая в тайну", - отмечает газета.

"Американо-российские отношения не только становятся все более конфронтационными (...), но попросту недоступными для понимания. Кто стал бы доверять какой-либо из сторон?" - резюмирует Independent.

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