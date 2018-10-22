По следам Сергея Скрипаля, российского шпиона, отравленного "Новичком" в Лондоне

Журналистка Le Monde Изабель Мандро встретилась с членами семьи бывшего агента ГРУ, ставшего в марте жертвой попытки отравления в Англии.

Фамилия Скрипаль стала известной после того, как в марте 66-летний Сергей и его 34-летняя дочь Юлия стали жертвами покушения на убийство путем отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" советского производства в Солсбери, на юге Англии. В последний момент они были спасены и после этого находились в укрытии, так как Лондон обвиняет Москву в заказе данной операции, направленной против бывшего российского шпиона, который в 1990-е годы находился на службе Его Величества, говорится в статье.

Дело Скрипаля привело к самой масштабной высылке российских дипломатов из стран Запада и постоянно вспыхивает с новой силой. Что отражается на судьбе этой семьи, отмечает журналистка.

Сергей Скрипаль родился 23 июня 1951 года в Калининграде, куда был прикомандирован его отец, руководивший ракетной воинской частью в чине подполковника. Его дед был членом НКВД, предшественника КГБ. Люди, "преданные родине", каких любят в Кремле, указывает Мандро.

Сергей же поступил на службу в ГРУ. По окончании Военно-дипломатической академии он был направлен под прикрытием в Италию, затем в Испанию. "Деловые поездки", - говорили тогда в семье. "У него был дипломатический паспорт, он путешествовал, принадлежал к элите", - вздыхает его 46-летняя племянница Виктория Скрипаль, принявшая нас в своей квартире в городе Ярославль.

В Мадриде, где он жил в 1990-е годы со своей женой Людмилой и двумя детьми Сашей и Юлией, Сергей Скрипаль "официально" был вторым секретарем российского посольства. На самом деле он был шпионом, говорится в статье.

Когда британская разведка MI-6 начала предлагать ему стать двойным агентом, чтобы получать от него сведения о деятельности его "головной конторы", политический расклад уже сильно изменился по сравнению с теми годами, когда он вступил в свою профессию: Советский Союз исчез, его мир разрушился, комментирует автор статьи.

"Чтобы выжить, тогда начали формироваться две школы, если можно так выразиться. Были те (их было много среди шпионов), кто больше не видел смысла в увековечивании холодной войны - они стали продавать свою информацию или предлагать услуги за рубежом. И были другие, кто стремился обогатиться, прибирая к рукам развалившуюся советскую торговлю и промышленность и всячески завоевывая власть. Сергей Скрипаль принадлежал к первой категории, Владимир Путин, бывший офицер КГБ в Восточной Германии, сделал выбор в пользу второй и никогда не прощал "предателей", - пишет Мандро.

В 1999 году Сергей Скрипаль в конце концов ушел из ГРУ, где он руководил кадровым отделом в звании полковника. В 48 лет он стал чиновником в окрестностях Москвы, занимаясь вместе с несколькими второстепенными лицами небольшим "бизнесом" по сносу зданий с помощью взрывных работ, говорится в статье. "Он должен был получить звание генерала, но предпочел уйти в отставку из ГРУ заранее, поскольку генералы не могли выезжать из страны, а он хотел путешествовать", - утверждает его племянница Виктория. Продолжал ли он тогда информировать британцев? Безусловно, считает Москва.

В декабре 2004 года все рухнуло. Сергей Скрипаль был арестован посреди улицы агентами в штатском, надевшими ему на голову черный капюшон и затолкавшими его в фургон. Сразу же после этого он был лишен всех своих званий и наград. Семья, проживавшая тогда в двухкомнатной квартире на 16-м этаже московского здания, занятого членами ГРУ, была деклассирована, ее члены стали считаться "предателями". В одночасье все от них отвернулись, стали от них шарахаться, как от чумы, описывает журналистка.

В ходе судебного процесса в 2006 году пресса неистовствовала и назвала 13 лет тюремного срока "легким наказанием", которое получил Скрипаль, обвиняемый в "государственной измене". "В советскую эпоху он был бы убит", - писал таблоид "Комсомольская правда".

Но вот в 2010 году Леон Панетта, тогдашний директор ЦРУ, и Михаил Фрадков, глава СВР, достигли договоренности: обменять десять российских агентов-"нелегалов", арестованных в США, на четырех россиян, обвиненных в шпионаже в пользу Запада. Скрипаль вошел в состав этой группы, говорится в статье.

После шести лет удушающей обстановки у семьи наконец появилась надежда. Она быстро испарилась. Две недели спустя 24 июля в Ялте, в Крыму, Владимир Путин прокомментировал перед камерами возвращение российских нелегалов. "Это результат предательства, а предатели всегда плохо кончают", - сказал Путин. "Вы собираетесь их наказывать?" - осмелилась спросить одна журналистка. "Думаю, что это некорректный вопрос, - ответил Путин. - Это не решается в процессе пресс-конференции. Но спецслужбы - они живут по своим законам. И эти законы всем сотрудникам спецслужб хорошо известны".

Виктория переживала все это на расстоянии, из Ярославля, говорится в статье.

Это дело занимает всю ее жизнь, и она этого не скрывает. "Сергей всегда мне говорил, что он не вернется в Россию, пока Путин будет у власти. Он никогда не обвинит свою страну, так как знает, что его семья здесь!" - сказала Виктория.

Мать Сергея Скрипаля еще жива. В свои 90 с лишним лет Елена Яковлевна живет в глубине квартиры, в комнате, откуда она больше не выходит. Она ничего не знает об отравлении своего сына и внучки, как и о смерти своего внука-алкоголика. Мы с ней не виделись, отмечает журналистка. "Сергей звонил ей раз в неделю, - указывает Виктория. - Трудно ей объяснить, почему он больше этого не делает. Ей сказали, что он звонил, когда она спала, и мы не хотели ее беспокоить. Она, конечно, недовольна, но что поделать? Она этого не переживет..."

2 апреля, то есть через четыре недели после попытки отравления ее дяди, одна продюсерская компания, связанная с Первым каналом, самым большим государственным каналом российского телевидения, заключила с Викторией контракт о ежемесячной зарплате в 115 тыс. рублей (приблизительно 1500 евро). "Для нас это было средством защиты, - оправдывается она. - Взамен они получили право первыми узнавать все новости".

На другом конце страны, во Владивостоке, ее сестра, 37-летняя Елена, оказалась более робкой, считает журналистка. "Дядя Сергей на самом деле хороший человек, - тихо сказала она по телефону. - Я много плакала, когда увидела в интернете, как он был арестован. Об отравлении мы с мужем узнали по радио. С тех пор меня повсюду спрашивают о моей фамилии". Как ее сестра и бабушка, она больше никогда не видела "дядю Сергея" - человека, которого после его ареста в 2004 году Путин называет "подонком", заключает Мандро.