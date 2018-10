22 октября 2018 г. Мэтт Апуццо | The New York Times Стремление к безопасным удобрениям в Европе несет налет российской интриги У Safer Phosphates, как кажется, абсолютно точный месседж для озабоченного экологией Евросоюза: организация выступает за чистую почву и здоровую пищу, поддерживает более жесткие нормативы в области удобрений. "Но организацией руководят не экологи. Ее движущей силой является крупный российский производитель удобрений, имеющий связи с Кремлем", - сообщает журналист The New York Times Мэтт Апуццо. Законодательство, в поддержку которого выступает Safer Phosphates, может помочь компании "ФосАгро" оттолкнуть конкурентов и получить больше влияния на европейские продовольственные ресурсы, информирует автор статьи. "Удобрения могут показаться не самым очевидным источником геополитической напряженности. Но поскольку Москва тайно и явно стремится расширить сферу своего влияния, перспектива того, что российская компания с политическими связями займет ключевую часть европейского сельскохозяйственного рынка, вызвала острое беспокойство. Россия уже обладает огромным влиянием как главный поставщик природного газа в ЕС и как все более важный источник ядерного топлива", - пишет Апуццо. Распространение Москвой фейковых новостей посеяло в Европе сомнения насчет заявлений российских чиновников и компаний. "Это дело рук России. Не каждая российская компания является длинной рукой Кремля, но подозрения есть, - сказал специалист по России в Германском обществе внешней политики Штефан Майстер. - Русские сделали все, чтобы вызвать недоверие к своему бизнесу". "ФосАгро" отвергла предположения, что российское правительство имеет отношение к ее усилиям. "Это полная ерунда, - заявил председатель совета директоров компании Свен Омбудстведт. - "ФосАгро" действует так, как стал бы и должен был бы поступать любой бизнес, с потенциальной выгодой для широкого круга заинтересованных лиц, от потребителей продуктов питания до фермеров и акционеров компании". Руководит "ФосАгро" Андрей Гурьев, отпрыск одной из самых богатых в России семей олигархов. Владимиру Литвиненко, занимавшему высокий пост во время кампаний Владимира Путина, принадлежат 19% "ФосАгро". В 2012 году компания получила важное месторождение, когда правительство Путина конфисковало его у Михаила Ходорковского и выставило на продажу. "ФосАгро" и Кремль очень тесно связаны через Литвиненко. Это как одна семья, - сказал бывший менеджер компании Игорь Сычев, ныне живущий в Латвии. - Рука руку моет". "Сейчас разгорелась дискуссия по поводу того, должен ли Евросоюз вводить жесткие ограничения на уровень токсичного металла кадмия в удобрениях. По воле геологии "ФосАгро" располагает запасами минералов для удобрений, где кадмия значительно меньше, чем у конкурентов", - сообщает Апуццо. Главным поставщиком удобрений в ЕС является Марокко, за которым следует Россия - на ее долю приходится примерно треть импорта. В российских удобрениях уровень кадмия от природы ниже, а в марокканских - выше. Жесткий запрет на кадмий приведет к тому, что рынок повернется в сторону России. "Они получат монополию, - заявил Томаш Влостовски, лоббист, представляющий интересы европейских производителей удобрений. - У них не будет конкуренции на всем европейском рынке". "ФосАгро" и сторонники компании заявляют, что более жесткие нормы привлекут новых поставщиков чистых удобрений и станут стимулом к разработке технологии по очистке фосфатной руды от кадмия. "Нет причин паниковать", - сказал чешский евродепутат Павел Поц. По его словам, политики, разыгрывающие "российскую карту", не должны отодвигать на второй план науку и точные данные. Лоббист Паскаль Мишо, представляющий интересы "ФосАгро", заявил: "Речь должна идти не о России, а об объективной дискуссии о здоровье населения и доступе к рынку". "Однако научные данные по кадмию неясные, - отмечает автор статьи. - Его связывают с болезнями почек и раком, поэтому европейские чиновники опасаются, что добавление его в почву увеличит содержание кадмия в продовольствии. Но взаимосвязь между кадмием в удобрении, кадмием в почве и кадмием в теле человека намного менее ясна. Ученые не могут сказать, какое количество кадмия в удобрении является слишком большим. Яркий пример: в Калифорнии самые строгие ограничения на кадмий в США, и они почти в 40 раз выше, чем тот уровень, который рассматривают в Европе". Источник: The New York Times