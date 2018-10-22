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22 октября 2018 г.
22 октября 2018 г.

Редакция | Ouest-France

Выход из ядерного соглашения с Россией: призыв Макрона к Трампу

Французский президент Эммануэль Макрон указал Дональду Трампу на "важность" договора о РСМД, заключенного с Россией в конце холодной войны, из которого решил вывести США американский президент. Евросоюз, со своей стороны, призвал Вашингтон и Москву "вести диалог" ради того, чтобы "сберечь" этот документ, говорится в редакционной статье французского издания Ouest-France.

В воскресенье состоялся телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, указывают журналисты. "Президент Французской Республики напомнил о важности этого договора, в частности, для европейской безопасности и нашей стратегической стабильности", - сообщают в Елисейской дворце.

Кремль в понедельник внес свою лепту устами официального представителя Дмитрия Пескова. "Подобные шаги [выход из ДРСМД], будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным", - сказал он, добавив, что ждет "объяснений" со стороны Вашингтона, передает редакция.

В продолжение этого Евросоюз в понедельник также высказался по данному поводу. "США и Российская Федерация должны продолжить конструктивный диалог по защите этого договора и обеспечить, чтобы он был претворен в жизнь, был всеобъемлющим и поддающимся проверке", - заявил пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Источник: Ouest-France


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