Кровавые послания властей

Убийства инакомыслящих по политическим соображениям происходили и тысячи лет назад. В большинстве случаев за ними не стоит конкретного логичного мотива - речь, как правило, идет о проявлении ненависти, устрашении и демонстрации власти, пишет в своей статье на сайте Sueddeutsche Zeitung обозреватель издания Штефан Корнелиус.

Ни у кого не получалось избегать смерти лучше, чем у Фиделя Кастро. "Революционер, президент, диктатор - лидер кубинского народа стал легендой еще при жизни". Máximo Líder, по информации кубинских спецслужб, пережил 638 покушений. На долю одного только ЦРУ официально приходится шесть из них, говорится в статье.

"Тот, кто кажется неуязвимым, объявляется бессмертным - это способствует мифотворчеству и укрепляет власть. У Кастро было в достатке и того, и другого - несмотря на то, что количество покушений явно преувеличено. Но и свою власть Кастро выстраивал на насилии и подавлении. (...) Хотя это исторически и не доказано, многое говорит в пользу того, что Кастро имел отношение к ликвидации своего соратника и одновременно конкурента Камило Сьенфуэгоса, который, по официальной версии, погиб в результате крушения самолета", - повествует автор статьи.

"Политически мотивированные убийства непокорных, неугодных власти, конкурентов можно было бы назвать чуть ли не обыденным с точки зрения истории фактом, если бы они то и дело не вызывали шок и возмущение, а также оправданный вопрос о смысле преступления: какую выгоду подобное убийство приносит тому, кто отдает приказ?"

"Власть имущие руководствуются глубоко засевшей ненавистью, жаждой отмщения и устрашения, а также горячим желанием продемонстрировать свою власть. Нередко весомую роль играют и фантазии, связанные со всемогуществом", - полагает Корнелиус.

Как правило, продолжает журналист, политические убийства совершаются фанатиками и психически нездоровыми людьми. "В эту категорию попадает и убийство критика саудовского режима Джамаля Хашогги, в котором признался Эр-Рияд". Даже если за убийством стояли некие экономические или политические мотивы, "какому здравомыслящему человеку, взвешивающему риски, могла бы прийти в голову мысль совершить убийство непосредственно в саудовском консульстве".

Это преступление, замечает журналист, демонстрирует то, как воспринимает сам себя находящийся у власти клан саудитов, и дает представление о том, что происходит в самой Саудовской Аравии, где потенциальную жертву не могут защитить ни камеры наблюдения, ни критически настроенная общественность.

Кровавый след тянется и за спецслужбами как исполнителями политической воли. Согласно официальным документам, ЦРУ не раз стояло за громкими убийствами - пока в 1981 году президент Рейган не наложил запрет на подобные действия, но, скорее всего, его никогда строго не придерживались, говорится в статье.

"Недавно критике подверглось целенаправленное устранение противников в рамках антитеррористической борьбы", - отмечает автор публикации.

"Бесконечен и список жертв, за ликвидацией которых стоят советские, а позднее и российские спецслужбы. (...) Сенсацией стало убийство критика болгарского режима Георгия Маркова, которому при помощи зонта была сделана смертельная инъекция рицина на лондонском мосту Ватерлоо". И 40 лет спустя, пишет Корнелиус, методы не особенно изменились.

"Дело Скрипалей", на жизни которых покушались с помощью боевого отравляющего вещества, говорит о бесцеремонности тех, кто сегодня отдает приказ об убийстве", - отмечает издание.

"Именно там, где царит произвол и не хватает правовой государственности, отмечается растущее число политически мотивированных убийств. Почти нигде так часто не происходили заказные убийства, как в России в начале 2000-х годов. (...) В этот период, согласно статистике, в стране было зафиксировано около 5 тыс. заказных убийств, жертвами которых становились губернаторы, местные депутаты и чиновники", - сообщает SZ.

В 2006 году в центре Москвы была убита журналистка и критик чеченских властей Анна Политковская, через 7 лет - рядом с Кремлем - оппозиционный политик Борис Немцов. В обоих случаях след вел к представителям аппарата власти Чеченской Республики и Рамзану Кадырову, стоящему во главе сеющего страх режима. "Его мести боятся по всей Европе", - добавляет журналист.

"Убийства во имя государства, которые нередко выставляются напоказ, несут в себе функцию устрашения. Те, кто критикует саудовский режим, услышали послание, стоящее за убийством Хашогги: берегитесь!" - пишет автор.

"Сегодня государственной машине легче расследовать подобные преступления - однако это, похоже, не сильно отпугивает потенциальных убийц. Детальная информация о том, что происходило в стенах саудовского консульства и в квартире консула, позволяет предположить, как устроена работа турецкой разведки. Это может говорить о том, что здание нашпиговано спецтехникой, и о том, что турки отслеживают всю электронную коммуникацию".

"Дело Скрипалей", - отмечает автор, - продемонстрировало, что даже не связанные с государственными инстанциями журналисты могут при помощи несложных приемов разыскать информацию о предполагаемых преступниках". А в случае с убийством Александра Литвиненко криминалистам удалось проследить весь в буквальном смысле "светящийся" путь преступников, отравивших экс-агента радиоактивным полонием.

Во имя и от имени власти убивали и убивают. "Лишь одного убийцы добиваются все реже: инакомыслие не разрушается преступлением. (...) Враг не исчезает из общественного сознания. Наоборот", - резюмирует Штефан Корнелиус.