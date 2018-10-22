У добрых людей больше долгов

Новое исследование показывает: быть добрым и вызывающим доверие не выгодно с точки зрения финансов, сообщает журналистка Tages-Anzeiger Каролине Фрайганг.

Исследование, проведенное Американской психологической ассоциацией, базируется на шести различных исследованиях из Великобритании и США.

По мнению авторов исследования, доброжелательность людей сопровождается риском возникновения у них денежных проблем, например, недостаточного количества сбережений и более высоких долгов. "Причина заключается в том, что деньги просто имеют для добрых людей меньшее значение, чем для остальных. (...) Предположение о том, что финансовое положение добрых людей хуже из-за того, что они быстрее соглашаются на уступки в переговорах или добиваются худших результатов, в этом исследовании не подтвердилось", - передает журналистка.

"По словам авторов исследования, взаимосвязь характера и финансового положения прослеживается еще в детстве. Те, кого в детстве считали славным ребенком, позднее чаще испытывали финансовые трудности. Это следует из данных длительных исследований, за участниками которых наблюдали в течение 25 лет", - говорится в статье.

"Очевидно, что быть добрым и вызывающим доверие затратно в финансовом плане и в более широком масштабе: ученые сравнили находящиеся в открытом доступе данные двух населенных пунктов в Великобритании, имеющих похожий доход на душу населения. В городе, получившем более высокие оценки по дружелюбности, уровень неплатежеспособности оказался на 50% выше", - сообщает Tages-Anzeiger.