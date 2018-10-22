Холод возвращается

Заявление президента США о намерении расторгнуть ядерное соглашение с Россией создает угрозу новой гонки вооружений, считает журналист Tages-Anzeiger Георг Масколо.

8 декабря 1987 года было счастливым днем для европейцев, повествует автор. Тогда президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев подписали одно из важнейших соглашений ядерного века - договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который стал сигналом к окончанию холодной войны.

"Теперь стоит опасаться, что холод вернется, - отмечает автор. - Это плохая новость из Вашингтона, которая встает в один ряд с сообщениями об увеличении и модернизации ядерных арсеналов во многих регионах мира. Важные вещи идут по наклонной. Грозит новая спираль гонки вооружений с самым разрушительным оружием за всю историю его разработки".

"Россию в этой эскалации можно назвать какой угодно, но не невиновной, - подчеркивает журналист. - Обвинения в том, что страна нарушает договор о РСМД путем создания и предполагаемого размещения новых крылатых ракет типа SSC-8, существовали уже при предшественнике Трампа Бараке Обаме. Союзники в НАТО придерживаются такого же мнения".

"Если дело дойдет до окончания договора, то после расторжения иранского соглашения это будет второй раз, когда президент Трамп действует против основополагающих интересов Европы в сфере безопасности. Чувство бессилия, страх перед этим президентом станет еще больше, чем есть сейчас. (...) Остается только надеяться, что известный своими хаотичными поступками президент кардинально изменит свой курс. Возможно, его последние угрозы призваны лишь увеличить давление для того, чтобы найти решение с Путиным", - полагает автор статьи.

"Без договора о РСМД уже в скором времени будут модернизироваться старые ракеты, разрабатываться и создаваться новые. Американские ракеты нужно будет где-то размещать. И, в отличие от холодной войны, политики и граждане сегодня должны быть едины во мнении: новое ядерное оружие США не окажется в Европе", - призывает Масколо.