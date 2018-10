22 октября 2018 г. Майкл Эванс | The Times Российская сторона много лет обманом нарушала договор о ядерных вооружениях от 1987 года "Десять лет назад американская разведка впервые заподозрила, что Москва разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерной боеголовкой, существование которой нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности", - утверждает The Times. Журналист Майкл Эванс пишет: "Это открытие спровоцировало конфронтацию с российской стороной, которая сохранялась при администрации Обамы и вызывала растущую тревогу в НАТО, поскольку новое оружие стало бы прямой угрозой для Европы". В прошлом году США заявили, что речь идет о ракете "Новатор 9М729". "Это крылатая ракета, которая, по уверениям западных разведок, ввиду своей дальности нарушает ДРСМД", - пишет автор. "Американские спутники-шпионы наблюдали за тем, как Россия провела испытательный запуск подозрительной новой ракеты с пусковой установки, которая не нарушала договор. США полагают, что при последующих испытаниях договор был нарушен, есть подозрения, что ракеты уже развернуты", - говорится в статье. Источник: The Times