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22 октября 2018 г.
22 октября 2018 г.

Том Уиппл | The Times

С "Ботоксом" половой акт проходит негладко

Исследования показали, что неспособность к выразительным гримасам, возникающая после уколов "Ботокса", снижает уровень удовольствия от оргазма, пишет обозреватель The Times Том Уиппл. "Это вписывается в теорию, что существует "цепь обратной связи" между демонстрацией эмоций и их переживанием", - пишет автор.

Психолог Майкл Льюис (Кардиффский университет) выяснил, как изменялась эмоциональная жизнь 24 женщин после уколов "Ботокса" по сравнению с контрольной группой - 12 женщинами, которые сделали другие косметические процедуры. В том числе женщины должны были ответить на стандартный опросник, по которому оценивается уровень удовольствия от секса.

"У женщин, которым вкалывали "Ботокс", уровень удовольствия после косметической процедуры значительно снижался, а у женщин, которым не вкалывали "Ботокс", - нет", - говорится в статье.

Источник: The Times


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