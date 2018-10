22 октября 2018 г. Том Уиппл | The Times С "Ботоксом" половой акт проходит негладко Исследования показали, что неспособность к выразительным гримасам, возникающая после уколов "Ботокса", снижает уровень удовольствия от оргазма, пишет обозреватель The Times Том Уиппл. "Это вписывается в теорию, что существует "цепь обратной связи" между демонстрацией эмоций и их переживанием", - пишет автор. Психолог Майкл Льюис (Кардиффский университет) выяснил, как изменялась эмоциональная жизнь 24 женщин после уколов "Ботокса" по сравнению с контрольной группой - 12 женщинами, которые сделали другие косметические процедуры. В том числе женщины должны были ответить на стандартный опросник, по которому оценивается уровень удовольствия от секса. "У женщин, которым вкалывали "Ботокс", уровень удовольствия после косметической процедуры значительно снижался, а у женщин, которым не вкалывали "Ботокс", - нет", - говорится в статье. Источник: The Times