Опасно неподготовленные

Белый дом грозит выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Однако то, что задумывается как наказание, в конечном итоге может сыграть Москве на руку. У США нет равнозначного ответа на российские крылатые ракеты 9M729, пишет в своей статье московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.

Подписанный между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом договор о РСМД в 1987 году запрещал разрабатывать, производить и хранить ракеты наземного базирования дальностью от 500 км до 5500 км. Вплоть до 1991 года страны уничтожили более 2500 ракет средней дальности, напоминает журналист.

"Теперь американцы обвиняют русских в нарушении условий договора: российские крылатые ракеты 9M729, в натовской классификации SS-C-8, якобы имеют дальность 2600 км. Русские, со своей стороны, обвиняют американцев в нарушениях условий договора посредством производства тяжелых боевых дронов, а также размещения пусковых установок MK41 системы ПРО в Румынии", - говорится в статье.

Как сообщает издание, эксперты стокгольмского института Sipri не до конца уверены в том, что ракеты 9M729 имеют дальность в 2600 км, что отрицает и российский МИД. При этом американские эксперты в один голос утверждают: "разработка и принятие на вооружение 9M729 не что иное, как нарушение договора о РСМД и необходимое основание для выхода США из договора".

Как отмечает в своем докладе эксперт по контролю за вооружением из аналитического фонда Brookings Institution Стивен Пайфер, "если США выйдут сейчас из договора, Вашингтону придется выслушивать в свой адрес обвинения в том, что именно он повинен в бесславном конце договора о РСМД. Обвинения русских, которые сами по себе вызывают определенные вопросы, основываются на реальных фактах - таких, как размещение элементов ПРО в Румынии, (...) с которых могут быть запущены и крылатые ракеты средней дальности".

При этом американские доказательства нарушений условий договора со стороны русских держатся в тайне, отмечает эксперт. "Здесь запрограммированы обоюдные обвинения, сравнимые с ранней фазой в "деле Скрипалей". При этом Москва в глазах мировой общественности на сей раз выглядит лучше Соединенных Штатов.

"С точки зрения русских, американцы выходят из договора, публично не предоставив доказательств", - говорит Алиша Дрессман, американский эксперт в области ядерной стратегии.

Уже сегодня такие российские политики, как глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, называют решение Трампа "опасным", а замминистра иностранных дел Сергей Рябков указал на то, что "Россия готова к ответным мерам, в том числе военно-технического характера".

"Русским известно, - замечает Локшин, - что американцы в случае выхода из договора окажутся в проигрыше (...), по крайней мере, на какое-то время. В таком случае русским больше не надо будет скрывать размещение 9M729, и у Москвы появится возможность активизировать свои усилия в этом направлении".

"У США в данный момент нет функционирующих ракет, аналогичных российским 9M729", - говорится в статье. Но даже если бы они и были, где бы американцы могли их разместить? - задается вопросом Стивен Пайфер. Вряд ли Вашингтону удалось бы убедить Европу, Японию или Южную Корею разместить у себя американские ракеты.

"Планы Вашингтона по выходу из РСМД могут спровоцировать новый конфликт с европейцами: якобы размещенные русскими ракеты средней дальности в прошлом не были бельмом на глазу для большинства стран ЕС", - пишет Павел Локшин и указывает на то, что Кремлю будут по душе новые разногласия.

По мнению Пайфера, альтернативой решению Трампа могли бы стать договоренности усилить давление на Путина. Это может подразумевать размещение на территории Европы бомбардировщиков B-2 или, по меньшей мере, частичное обнародование секретных документов, доказывающих нарушения договора о РСМД российской стороной, резюмирует автор.