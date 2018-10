22 октября 2018 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Всплыл и исчез: обнаружение статуи Сталина всколыхнуло российский город В городе Куса Челябинской области этим летом в пруду нашли бюст Иосифа Сталина. Чиновники планировали переместить его в исторический музей, но Станислав Стафеев, член организации, мечтающей о возрождении СССР, забрал фрагменты скульптуры, чтобы ее восстановить. Где теперь ни окажется Сталин, его возвращение в город, населенный примерно 17 тыс. жителей, вызвало тревожный и по большей части нежеланный спор о его месте в прошлом и настоящем России, пишет журналист The Wall Street Journal Джеймс Марсон. "Историки говорят, что при Сталине миллионы советских граждан были казнены, погибли в трудовых лагерях или умерли от голода. Но президент России Владимир Путин заявил, что "чрезмерная демонизация" диктатора используется для нападок на Россию. Путин сделал победу во Второй мировой войне под предводительством Сталина центральным элементом государственной пропаганды", - отмечает Марсон. Это приободрило тех, кто, как Стафеев, заявляет, что Сталина очерняют в рамках затеянной Западом кампании. По словам 44-летнего Стафеева, "несколько поколений выросло на мифах" вроде завышенных оценок числа жертв. "Пока Сталин годами лежал под водой, Советский Союз рухнул, а Куса столкнулась с трудностями. Ее чугунолитейный завод, бывший центром городской жизни, измельчал, и теперь на нем работают несколько сотен рабочих, тогда как во времена расцвета их были тысячи", - говорится в статье. Местный фотограф 2 августа заметил Сталина, показавшегося в грязи на берегу обмелевшего пруда, и опубликовал фото в сети. Он проинформировал городских чиновников, но Стафеев их опередил. На следующий день он с несколькими товарищами достал бюст и отвез его к себе домой. Чиновников ошеломил этот вызов их власти. Мэр Валерий Васенов потребовал от Стафеева отдать статую, а полиция его допросила. "Стафеев заявил, что его запугивают и что бюст переместили в безопасное место, а он планирует восстановить статую и выставить ее на всеобщее обозрение - если нужно, у себя перед домом. Васенов назвал заявления Стафеева о притеснениях преувеличением и сказал, что статуя должна быть "в музее, а не на постаменте", - передает Марсон. Васенов, бывший военный, говорит, что уважает Сталина как одержавшего победу командующего. Но он также помнит, как его прадед стал жертвой Большого террора в 1937 году - его приговорили к смерти из-за доноса человека, которому он сообщил, что случайно нашел четыре ружья. "Он пострадал из-за своего длинного языка. Ему надо было молчать", - поделился Васенов. "По словам местного историка Анатолия Блиновского, если детально сводить счеты с правлением Сталина, общество расколется на тех, чьи предки пострадали, и тех, чьи выиграли. Его отец при Сталине подвергся гонениям, но даже Блиновский колеблется и говорит, что быстрая индустриализация при Сталине подняла страну", - пишет Марсон. Родители Блиновского рассказывали ему о чистках, а учителя в школе заверяли, что коммунисты бы такого не сделали. "Чему мы должны верить? У нас с тех пор каша в голове", - сказал он. Директор местного исторического музея Наталья Ростовцева надеется найти решение через переговоры со Стафеевым. Ей бы хотелось поместить статую перед городским дворцом культуры, а затем в музее, чтобы каждый мог вынести свое решение о Сталине. "Кто-то его расцелует, другие положат цветы, а третьи плюнут", - сказала она. Источник: The Wall Street Journal