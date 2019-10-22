Почему борода вредит вашим шансам найти хорошую работу

"Возможно, это плохая новость для хипстеров, но мужчины с бородой могут подрывать свои перспективы найти хорошую работу", - сообщает Daily Mail.

"Согласно новому исследованию, соискатели, которые приходят на собеседование с бородой, могут быть сочтены их потенциальными начальниками менее пригодными кандидатами, которые лишены теплоты и способности ладить с коллегами", - говорится в статье.

"Результаты исследования идут вразрез с модой, ибо популярность растительности на лице резко возросла, отчасти благодаря знаменитостям, таким как актер Том Харди. В настоящий момент бороду или усы носит почти половина британских мужчин", - констатирует издание.

"Психологи из Колледжа Роллинс во Флориде, попросившие 1000 добровольцев вынести суждение о лицах десятков мужчин, отметили, что пока им неясно, почему бороды отталкивают потенциальных работодателей. Однако предыдущие исследования указывали на то, что борода может заставить мужчину выглядеть более агрессивно", - пишет Daily Mail.

"Наши открытия могут иметь значение для соискателей рабочих мест, где восприятие их как обладающих меньшей человеческой теплотой может снижать их привлекательность", - пишет в журнале The Journal of Social Psychology ведущий исследователь Марк Фетчери.

"То же исследование показало, что мужчин в галстуке или в очках воспринимают как потенциально способных на большие успехи в работе", - заключает газета.