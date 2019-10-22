NASA обнаружило жизнь на Марсе несколько десятилетий назад, утверждает ученый

"Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос уже давно не дает покоя ученым, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - В 1970-х годах американское космическое агентство NASA ​ с помощью двух зондов "Викинг" изучало Марс в поисках жизни на нем. Оба зонда приземлились на Красной планете в июле и сентябре 1976 года и отправляли на Землю фотографии. Кроме того, с помощью зондов было проведено четыре биологических эксперимента, благодаря которым ученые хотели найти жизнь на Марсе".

"Эти биологические эксперименты не дали однозначного ответа на вопрос, есть ли органическая жизнь на планете. (...) Теперь один из участвовавших в тогдашнем исследовании ученых написал статью для журнала Scientific American. Гилберт Левин пишет: "Я убежден, что мы нашли доказательства жизни на Марсе",​ - передает издание. - Левин участвовал в эксперименте под названием Labeled Release (LR) миссии "Викинг". В рамках эксперимента образец грунта Марса смешали с водой и питательным раствором с радиоактивной меткой. Согласно теории, если бы в образце грунта Марса жили дышащие организмы, они метаболизировали бы питательный раствор - и можно было бы зафиксировать образовавшиеся в результате этого газы".

"Именно это и произошло: в эксперименте LR было зафиксировано увеличение газа с радиоактивной меткой. "Эти данные сигнализировали обнаружение микробного дыхания на Красной планете", - пишет Левин".

"Тем не менее, не во всех экспериментах был сделан однозначный вывод о наличии жизни на Марсе, и ученые до сих пор спорят о том, обнаружил ли "Викинг" жизнь на Красной планете или же речь шла, например, о химической реакции с одним или несколькими элементами грунта Марса, которая в итоге привела к ложному выводу".

При этом в будущем, согласно долгосрочному плану NASA и компании SpaceX Илона Маска, на Марс планируется отправлять и людей. "Но не подвергнут ли астронавты себя риску, о котором можно было бы знать заранее? О нем по крайней мере пишет Левин в своей статье. "Возможная жизнь на Марсе может подвергнуть опасности астронавтов и нас, когда они вернутся на Землю". Поэтому, по его словам, вопрос о наличии жизни на Марсе имеет сегодня очень важное значение".

"На самом деле уже были сделаны некоторые открытия, свидетельствующие о том, что Марс некогда мог быть пригодным для жизни: так, среди прочего, неоднократно обнаруживались признаки того, что раньше на планете была вода. (...) В атмосфере Марса также был обнаружен метан, что является возможным свидетельством того, что жизнь на Марсе есть и сегодня".

По мнению Левина, на Марсе необходимо еще раз провести эксперимент LR в доработанной форме, что могло бы подтвердить результаты миссии "Викинга" и дополнить их.

Но готово ли человечество к тому, что на Красной планете будет обнаружена жизнь? Главный научный сотрудник NASA Джим Грин так не считает. "Это будет революционно, - сказал он в интервью британскому изданию The Telegraph. - Это положит начало совершенно новому мышлению. Я не думаю, что мы готовы к таким результатам", - передает Frankfurter Rundschau.