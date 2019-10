22 октября 2019 г. Хенри Фой и Нил Мунши | Financial Times На первом саммите Россия-Африка Путин ищет друзей и влияние "В среду Россия проведет свой первый в истории африканский саммит на фоне того, как Кремль стремится восстановить забытые отношения и ищет новых политических союзников и торговых партнеров", - передает Financial Times. "Москва, крупный геополитический игрок в Африке во время холодной войны, борется с Китаем, Европой и странами Персидского залива за влияние и коммерческие возможности на богатом природными ресурсами континенте. Проводя "атаку обаянием" на приморском курорте Сочи, президент Владимир Путин приветствует более 40 африканских лидеров, в том числе лидеров Кении, Нигерии, Ганы и Южной Африки, пытаясь представить Россию как давнего и надежного партнера, в отличие от США и бывших колониальных европейских держав", - говорится в статье. "Комментируя африканскую стратегию Путина, Ирина Филатова, профессор истории Африки в Высшей школе экономики Москвы, сказала: "Конечно, русские - иностранцы, но они другие... Существует разделяемое, общее отношение к Западу, которое заключается в том, что глобальную структуру в том виде, в каком она существует сегодня, необходимо изменить". "Я не знаю, сколько Россия может позволить себе потратить, но она определенно идет с меньшим багажом. Меньшие суммы с меньшими условиями приветствуются... Но в какой степени это устойчиво - это совсем другой вопрос", - добавила она. "Российский экспорт в африканские страны в прошлом году достиг 20 млрд долларов, что примерно вдвое больше уровня 2015 года, но ничтожно мало по сравнению с 205 млрд долларов китайского экспорта, и в значительной степени зависит от продаж оружия и зерна в северные государства", - подчеркивает издание. "(...) Хотя Москве не хватает финансовой огневой мощи Пекина, она усилила влияние от Алжира до Уганды, оказывая поддержку лидерам, управляя проектами в области природных ресурсов в охваченных войной странах и опираясь на давние оборонные отношения", - пишет Financial Times, указывая на "Русал", который владеет бокситовыми рудниками в Гвинее, "Алросу" и ее активы в Анголе и Ботсване, "Роснефть" с интересами в Египте и Мозамбике, "Росатом" с его 15-тью проектами в Африке, хотя ни один из них не получил окончательного одобрения. "(...) Стремясь увеличить этот след и превратить политическую дружбу в деловое партнерство, Россия в 2017 году стала акционером Afreximbank (...)", - говорится в статье. "В Западную Африку, охваченную джихадистскими повстанческими движениями, Москва проложила пути через свой аппарат безопасности и игроков добывающей промышленности (...)", - пишет газета. "Многие отношения были основаны на военных областях, а теперь они открыты для сделок в других секторах. Все стороны хотят возобновить сотрудничество с точки зрения бизнеса", - подчеркивает Исаак Фокуо, основатель Botho Limited, консалтинговой фирмы в Найроби, изучающей потенциальные российские инвестиции. "(...) Однако, несмотря на всю риторику, Кремлю может быть трудно повторить свой подвиг удвоения торговли с Африкой в течение следующих четырех лет. В отличие от Китая, который является чистым импортером природных ресурсов и экспортером готовой продукции и, следовательно, естественным партнером для Африки, Россия является еще одним экспортером сырья и, по сути, конкурирует на тех же рынках. "Вопрос в том, что они будут продавать [в Африку], - указывает Чарльз Робертсон, главный экономист "Ренессанс Капитал". - Существуют очевидные различия между тем, что может предложить Россия, и тем, что может предложить Китай, Индия или Турция, например". "Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что цель форума в Сочи - не позиционировать Москву в качестве конкурента Пекина (...)", - говорится в статье. Источник: Financial Times