"Как далеко может зайти американское отступление?"

"(...) В международных отношениях нет худшего месседжа о слабости, чем бахвальство, за которым следует попятное движение. Дональд Трамп так поступил три раза подряд. Это касалось Северной Кореи, Ирана, Турции", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"(...) В ноябре 2017 года Северная Корея провела испытания баллистических ракет, некоторые из них были очень дальнего действия. В своем твите президент Соединенных Штатов предупредил ее, что, если она продолжит, то подвергнется "огню и ярости, которых мир никогда не видел прежде". В глазах Дональда Трампа было недопустимо, чтобы территория США могла оказаться под прямой угрозой со стороны Северной Кореи. После своей угрозы Белый дом без всякой переходной ступени решил вести диалог, и в период с июня 2018 года по июнь 2019 года прошли три встречи на высшем уровне между Трампом и Кимом. В ходе этих встреч не удалось ни на йоту продвинуться вперед в желаемом для американцев направлении: ядерное разоружение в обмен на обещание снять торговые санкции. Северная Корея возобновила свои баллистические испытания и 2 октября 2019 года запустила ракету дальностью 2000 км, способную к запуску с подводной лодки", - отмечает автор статьи.​ ​

"(...) Что касается Персии, то президентский твит от 25 июня 2019 года угрожал ей "уничтожением", в случае "нападения на что-нибудь американское". За этим бахвальством последовало американское стратегическое отступление, когда Вашингтон довольствовался лишь призывом к саудовской монархии "лучше защищаться" после того, как 14 сентября 2019 года ее основная нефтяная установка сильно пострадала от бомбардировок дронов и крылатых ракет, которые трудно отследить, ответственность за атаки взяли на себя йеменские шииты-хуситы, но Пентагон приписывает их Тегерану. Все это заставило призадуматься, и даже запаниковать, таких двух старых американских союзников в Персидском заливе, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Неудивительно, что перед Путиным развернули огромную красную дорожку, когда он 15 октября 2019 года отправился в Эр-Рияд. Саудиты были противниками России в сирийской гражданской войне, но они глубоко уважают в ней страну, которая никогда не оставляет своих друзей, в отличие от Америки", - комментирует Жирар.

"Третье бахвальство Трампа адресовалось исламо-националистической Турции Эрдогана. В своем твите от 7 октября 2019 года президент угрожал ей "экономическим уничтожением", в случае, если турецкая армия воспользуется выводом американских войск из северной Сирии для захвата территорий и изгнания курдского населения. Многие республиканские парламентарии и военные были потрясены предательским оставлением на открытой местности сирийских курдских бойцов, которые так сильно помогли Америке разрушить "Исламское государство". Тем не менее, последовало попятное движение. 17 октября 2019 года вице-президент США Пенс подписал в Анкаре расплывчатое соглашение, которое фактически позволяет Турции захватить большую полосу земли на севере Сирии и милитаризировать ее. Вернет ли она ее когда-нибудь? Американцы не получили никакой гарантии. Все это побудит французов и англичан дважды подумать, прежде чем браться за заграничные военные кампании в качестве простых помощников американцев", - рассуждает журналист.

"(...) В геополитике важно то, что происходит в умах людей. По поводу Америки создается впечатление, что она больше не хочет сражаться и с чем-либо возиться. Такой месседж не успокоит ни прибалтов, ни тайваньцев. Хуже всего то, что он дает нежелательную пищу для потенциальной дерзости Владимиру Путину или Си Цзиньпину", - считает Рено Жирар.