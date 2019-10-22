Путин поднажимает на Эрдогана ради деэскалации в Сирии

"(...) Через несколько часов после истечения срока действия соглашения о прекращении огня, о котором договорились американцы, во вторник во второй половине дня Владимир Путин принимает Реджепа Эрдогана. В Сочи, на российских берегах Черного моря, лидер Кремля, как арбитр в хаосе на северо-востоке Сирии, должен будет вместе с президентом Турции найти основу для долговременного решения. Это значит то, что было бы приемлемо как для курдов, которых предали американцы, но поддержали русские, так и для Анкары, чье наступление против курдских сил, начатое 9 октября, направлено на создание "зоны безопасности", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"(...) Размер и будущее этой "зоны безопасности", куда Реджеп Тайип Эрдоган надеется перевезти до 2 миллионов сирийских беженцев, в настоящее время находящихся в Турции, будет в центре переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Хотя начала перемирия добилась дипломатия США, только у Владимира Путина, единственного главы государства, способного вести переговоры со всеми лидерами региона, на руках есть все карты для достижения долгосрочного соглашения с президентом Турции", - отмечает автор статьи.

"(...) В то время как колонны американских солдат, покидающих Курдистан, подвергались оскорблениям и забрасыванию камнями со стороны курдов, Вашингтон подчеркивал, что он может оставить 200 коммандос, которых он развернет намного дальше на восток, около иракской границы, чтобы обезопасить нефтяные интересы и продолжить борьбу с ИГИЛ. Там, где американцы поддерживали курдские силы, теперь господствуют российские офицеры и флаги. Российские патрули должны избегать любых столкновений между Сирией, которая хочет использовать пустоту, оставленную американцами, для расширения своего территориального контроля, и Турцией, решившей вытеснить курдские ополчения, но также и предотвратить расширение власти Дамаска. Посередине находятся курдские ополченцы, брошенные Вашингтоном, которые под эгидой Москвы вынуждены были сблизиться с сирийским режимом", - указывает журналист.

"Владимир Путин с самого начала старался не осуждать наступление Реджепа Тайипа Эрдогана на курдов. Президенты далеки от напряженности 2015 года, возникшей после того, как Турция сбила российский военный самолет, с тех пор они регулярно встречаются и разговаривают друг с другом. Они оба вовлечены во многие состязания и противостояния с Западом, и до сих пор им удавалось договориться о судьбе северной Сирии, последнего региона, находящегося вне контроля Дамаска, где Турция является традиционным крестным отцом мятежников, а Россия главным союзником режима Асада", - комментирует Кенель.

"Сближение Путина и Эрдогана на самом деле является сложной игрой интересов, где геополитика смешивается с военным делом (покупка Анкарой новейшей российской системы противоракетной обороны С-400) и экономикой (укрепление торговли, строительство россиянами первой атомной электростанции в Турции и нового газопровода "Турецкий поток"). Так что в Сочи переговоры между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом обещают стать долгими и разносторонними", - резюмирует Les Echos.