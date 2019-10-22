"Больше огневой мощи и зарядная автоматика" - спор вокруг суперпушки

В совместной работе Германии и Франции над созданием нового боевого танка намечается первая конкурентная борьба. Речь идет о пушке, которой будет оснащен преемник немецкого танка "Леопард" и французского "Леклерк", сообщает немецкое издание Die Welt.

"Оружейный концерн Rheinmetall, поставляющий пушки для "Леопарда", в настоящий момент представляет на отраслевой выставке в Вашингтоне пушку с калибром 130 мм вместо прежних 120 мм. При этом французский оружейный концерн Nexter в начале года объявил на отраслевой конференции об успешных стрелковых испытаниях 140-миллиметровой пушки на прототипе "Леклерка", получившего название "Терминатор". Оба концерна считают, что их пушки подходят для совместного проекта под названием "Основная наземная боевая система" (MGCS, Main Ground Combat System) по созданию боевого танка", - пишет журналист Герхард Хегманн.

Планируется, что новый немецко-французский танк будет готов к эксплуатации в 2038 году. " Rheinmetall говорит об увеличении огневой мощи на 50% благодаря большему калибру. "Ясно, что новый боевой танк будет обладать большей огневой мощью и зарядной автоматикой вместо заряжающего", - сказал эксперт в области вооружения, пожелавший остаться анонимным".

"Все современные танки имеют автомат заряжания, например, российский танк Т-14 "Армата" со 125-миллиметровой пушкой. Внутри отрасли ни для кого не секрет, что танк "Леопард-2" уступает новой российской модели по некоторым техническим характеристикам", - отмечает издание.

"По данным Rheinmetall новая 130-миллиметровая пушка весит 3 тонны и имеет в длину 6,6 метра. Rheinmetall впервые представил пушку в 2016 году на отраслевой выставке в Париже. Недавно были проведены испытания. С расстояния в один километр все десять выстрелов поразили цели размером в лист бумаги формата А4", - говорится в публикации.

"Немецко-французский боевой танк является наряду с истребителем одним из двух разрабатываемых Берлином и Парижем проектов по вооружению. Впрочем, за кулисами ведутся споры о технологиях, комплексе работ и будущих возможностях экспорта", - пишет Die Welt.