22 октября 2019 г. Грег Миллер, Грег Джаффе, Джон Хадсон и Эллен Накашима | The Washington Post Путин и Орбан внесли вклад в ухудшение взглядов Трампа на Украину "Усилия президента Трампа по оказанию давления на Украину с целью получения информации, которую он мог бы использовать против политических соперников, предпринимались на фоне того, как его призывали принять враждебный взгляд на эту страну ее региональные противники, включая президента России Владимира Путина, утверждают нынешние и бывшие американские чиновники". Об этом сообщает The Washington Post. "Разговоры Трампа с Путиным, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими укрепили его взгляд на Украину как на безнадежно коррумпированную страну, которая, как теперь, видимо, полагает Трамп, также пыталась подорвать его на выборах 2016 года в США, заявили чиновники. Ни один из этих иностранных лидеров специально не призывал Трампа рассматривать Украину как потенциальный источник компрометирующей информации о кандидате в президенты от Демократической партии Джо Байдене, а также они не называли Киев соучастником в неподтвержденной теории заговора о выборах 2016 года, заявили официальные лица. И все же их уничижительное изображение Украины подкрепило отношение Трампа к стране и породило дисфункциональную динамику, в которой чиновники Белого дома изо всех сил пытались убедить Трампа поддержать молодое правительство в Киеве вместо того, чтобы использовать его в политических целях, заявили чиновники". "О роли, сыгранной Путиным и Орбаном, крайне правым лидером, который часто поддерживал позиции Кремля, рассказал в показаниях за закрытыми дверями на прошлой неделе заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, выступая перед следователями по импичменту в Палате представителей, сообщили чиновники. Кент упомянул влияние этих лидеров как фактор, который внес вклад в ухудшение взгляда Трампа на украинского президента Владимира Зеленского в месяцы, предшествовавшие их телефонному разговору 25 июля - разговору, который повлек за собой экстраординарную жалобу представителя разведки США, а также запуск процедуры импичмента в Палате представителей". "Американские чиновники подчеркнули, что, хотя Путин и Орбан очерняли Украину, решение Трампа разыскивать компрометирующие материалы о Байдене было более непосредственно обусловлено собственными позывами Трампа и киевскими теориями заговора, продвигаемыми его адвокатом Рудольфом В. Джулиани". "Во время телефонного разговора в начале мая Путин "сделал то, что он всегда делает", пытаясь подорвать отношения США с Украиной, сообщил бывший чиновник США, знакомый с подробностями разговора. "Он всегда говорил, что Украина - это просто логово коррупции", - указал он. "По словам чиновников, сотрудники сферы нацбезопасности в Белом доме ожидали усилий, нацеленных на то, чтобы испортить взгляды Трампа на Зеленского. Но голоса Путина и Орбана зазвучали с новой значимостью в этом году из-за ухода или ослабления влияния тех, кто пытался приглушить влияние Путина и других авторитарных лидеров на Трампа", - пишет The Washington Post, ссылаясь на отставку министра обороны Джима Мэттиса и главы администрации Белого дома Джона Ф. Келли. "Советник по национальной безопасности Джон Болтон также считался горячим сторонником Украины в ее конфликте с Россией, но его отношения с Трампом быстро ухудшились в этом году, прежде чем его вытеснили из Белого дома в прошлом месяце", - говорится в статье. "Со временем вы просто видите, как истощаются средства защиты", - сказал бывший чиновник Белого дома, описывая борьбу против влияния Джулиани, Путина и Орбана. "(...) Нет никаких доказательств того, что Путин говорил о Байдене или поддерживал необоснованные заявления Джулиани о том, что именно Украина, а не Россия, вмешивалась в выборы 2016 года. Тем не менее, по словам чиновников, отношение к Украине как к пешке соответствует подходу Путина к бывшей советской республике", - полагает газета. "Американская политика на протяжении многих лет "строилась вокруг сдерживания злонамеренного российского влияния" в Восточной Европе, отметил один американский чиновник. Очевидная восприимчивость Трампа к аргументам, которые он слышит от Путина и Орбана, является "примером того, что сам президент находится под злонамеренным влиянием - и управляем им". Этот чиновник и другие говорили на условиях анонимности, сославшись на деликатность внутренних дискуссий в Белом доме и продолжающуюся процедуру импичмента (...)", - передает издание. "В своих показаниях Кент указал, что американские чиновники были воодушевлены первоначальным телефонным разговором Трампа с Зеленским после его избрания в апреле, и надеялись, что президент будет рассматривать нового лидера в качестве потенциального партнера в давних усилиях США по оказанию помощи Украине в отражении российской агрессии и битве с внутренней коррупцией. Вместо этого, заявил Кент, сложилось впечатление, что в последующие месяцы взгляд Трампа на Зеленского и Украину ухудшился, и Трамп выразил презрение к Киеву, приказав отстранить посла США на Украине, заблокировав участие вице-президента Пенса в инаугурации Зеленского и приостановив финансовый поток в размере 391 млн долларов в виде военной и иной помощи стране", - говорится в публикации. "Трамп говорил с Путиным по телефону и встречался с Орбаном в Белом доме в недели между избранием Зеленского 21 апреля и его инаугурацией 20 мая. Трамп также говорил с Путиным 28 июня, во время международного саммита в Японии, и по телефону 31 июля, через несколько дней после звонка, в котором он попросил Зеленского об "одолжении". (...) В ходе горячего обмена мнениями в Белом доме на прошлой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния) выступила против Трампа, сказав: "С вами все дороги ведут к Путину". "Трамп обратился к Путину за мнением о новом лидер Украины в течение нескольких дней после избрания Зеленского, - отмечает газета. - В разговоре от 3 мая Трамп спросил Путина о его впечатлениях от Зеленского, по словам западного чиновника, знакомого с беседой. Путин сказал, что он еще не разговаривал с Зеленским, но охарактеризовал его как комика, связанного с презираемым Кремлем олигархом". "(...) Майская беседа с Путиным совпала с визитом в Белый дом Орбана. (...) Чиновники сообщили, что майский визит Орбана начался с часовой встречи между Трампом и венгерским лидером, на которой не присутствовало ни одного стенографиста. Болтон и министр иностранных дел Венгрии присоединились позже. Высокопоставленные американские дипломаты заявили, что они имеют ограниченное представление о частной беседе между Трампом и Орбаном, не говоря уже о том, как сформировались взгляды Трампа на Украину. Но один чиновник, знакомый с этой встречей, сказал, что стало "ясно, что встреча с Орбаном укрепила" пессимистический взгляд Трампа на Киев и Зеленского", - говорится в статье. "Обиды Орбана, связанные с Украиной, основаны на историческом пограничном споре и предполагаемом жестоком обращении с венгероговорящим меньшинством, которое проживает на Украине. Но враждебность Орбана к Зеленскому также идеологическая, заявили чиновники, отметив, что Зеленский позиционирует себя в оппозиции к Орбану как реформатор, ориентированный на Запад", - сообщает The Washington Post. "Чиновники Белого дома и Государственного департамента пытались заблокировать визит Орбана с начала президентства Трампа, опасаясь, что это легитимирует лидера, которого часто подвергают остракизму в Европе. Они также обеспокоены влиянием Орбана на президента США", - говорится в статье. "По сути, все были согласны - никаких встреч с Орбаном, - пояснил бывший чиновник Белого дома, участвовавший во внутренних дискуссиях. - Мы были против этого, потому что [мы] знали, что есть хороший шанс, что Трамп и Орбан установят контакт и поладят ". "Усилия по сохранению дистанции между Трампом и Орбаном начали проваливаться в начале этого года с уходом высокопоставленных чиновников и появлением новых голосов вокруг президента (...)", - подчеркивает газета. В написании статьи приняли участие Джулия Тейт и Шейн Харрис. Источник: The Washington Post