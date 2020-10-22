Швеция вооружается против России

"Более 200 лет Швеции не приходилось участвовать в войне, а теперь она с помощью масштабного вооружения, по-видимому, хочет защититься от новых опасностей в балтийском пространстве, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - "Действия России" - таково недвусмысленное объяснение запланированного повышения военных расходов на 40% в ближайшие пять лет. Министр обороны, социал-демократ Петер Хультквист, представляя конкретные планы, назвал в качестве примеров российскую агрессию против Грузии, аннексию Крыма, конфликт с Украиной, а также маневры на арктическом Кольском полуострове, в Северной Атлантике и Балтийском море".

"По его словам, интенсивное разоружение страны после окончания холодной войны в период с 2000 по 2015 год было ошибкой, которую нельзя повторять. (...) С 60 до 89 млрд крон (с 5,7 до 8,6 млрд евро) должны вырасти расходы на оборону: планируется увеличить количество подводных лодок, боевых самолетов, вдвое увеличить число военнообязанных с 4 тыс. до 8 тыс. человек, в целом увеличить численность персонала вооруженных сил с 60 тыс. до 90 тыс. человек (к 2030 году) и не в последнюю очередь усилить военное присутствие на шведском острове Готланд", - говорится в статье.

"В правительственных кругах Стокгольма "не исключают", что российские воинские формирования могут высадиться на Готланде в ходе вооруженного нападения. Необязательно в рамках двустороннего конфликта - скорее в результате "региональных разногласий". То есть, выражаясь открытым текстом, если между Москвой и НАТО разразится военный конфликт", - указывает издание.

"Новая цель, которую, масштабно повышая военные расходы, ставит перед собой не входящая в альянсы Швеция, такова: страна должна быть в состоянии отражать наступление в течение трех месяцев, "пока не придет помощь извне".

"Но от кого должна поступить помощь? Швецию уже давно считают как в Вашингтоне, так и в Москве тайным партнером НАТО. Официальных гарантий безопасности из Брюсселя нет, военное сотрудничество внутри ЕС развивается медленно. Близкие отношения с США в вопросах политики безопасности имеют для Швеции исключительно важное значение, говорится в новом плане обороны. Большего социал-демократ Хультквист, будучи министром обороны, не может себе позволить, ведь требуемое гражданскими партиями вступление в НАТО по-прежнему является для его партии табу. (...)", - резюмирует Frankfurter Rundschau.