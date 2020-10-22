Российский депутат, несмотря на возможную вакцинацию, получил положительный результат теста на коронавирус

"После того, как в Бразилии, как сообщается, скончался участник испытаний вакцины AstraZeneca, проблема может возникнуть и с российской вакциной "Спутник V", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Именно у депутата Госдумы, которому, возможно, была сделана инъекция российской вакцины "Спутник V", тест на Covid-19 оказался положительным, - подчеркивает издание. - Валерий Гартунг, заместитель руководителя фракции "Справедливой России", сообщил в Facebook, что результат теста, проведенного перед заседанием российского парламента, оказался положительным. Такие тесты проводятся перед каждым заседанием Госдумы".

"Гартунг добровольно участвовал в третьей фазе испытаний российской вакцины "Спутник". По его словам, он по-прежнему надеется, что дело не в неудачном действии вакцины. Возможно, он оказался одним из 10 тыс. человек из 40 тыс. добровольцев, которым вместо вакцины ввели плацебо. (...) По его словам, ни после первой, ни после второй инъекции у него не было никаких побочных эффектов. Поэтому он предполагает, что вакцину ему, возможно, не вводили", - говорится в статье.

"Слепое исследование проводится для того, чтобы "сравнить эпидемиологическую эффективность", говорит Александр Гинцбург, директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V". По его словам, лишь после завершения исследований будет возможно установить, сколько людей заразились коронавирусом или заболели как из группы, получившей плацебо, так и из группы, которой была введена вакцина".

"Спутник" стал первой зарегистрированной в мире вакциной. Россия зарегистрировала ее в середине августа, не дождавшись третьей фазы испытаний. О желании испытать эту вакцину в своих странах уже заявили Индия и ОАЭ", - напоминает Handelsblatt.