Клеман Бон: "Борьба с терроризмом ведется во имя свободы выражения мнений"

Государственный секретарь по европейским делам в интервью Le Figaro представляет инициативы Франции по борьбе с терроризмом на европейском уровне.

"(...) Европа должна как можно скорее осознать, что борьба с терроризмом - это не проблема некоторых стран. Это проблема, которая угрожает ее ценностям и ее безопасности. К сожалению, в последние десять лет накопился общий террористический опыт, который затронул многие европейские страны, включая Францию. В эти последние годы Европа разработала ряд мер, особенно в области сотрудничества судебных и полицейских органов и разведки. По инициативе Франции была создана "Разведывательная коллегия Европы", которая позволяет европейским службам учиться работать вместе; идея принадлежала президенту республики, который высказал ее на своей лекции в Сорбонне. Предпринимаются серьезные действия в борьбе с финансированием терроризма как на международном, так и на европейском уровне. Все, что может подпадать под компетенцию регулирования в Европе, нужно мобилизовать на борьбу с терроризмом путем усиления законодательства или расширения компетенции европейской прокуратуры. Поэтому Франция настаивает на создании сильных европейских инструментов для регулирования онлайн-контента, а не только на заявлениях или заклинаниях", - отмечает Клеман Бон.

"(...) Франция просит Брюссель о скорейшей договоренности в отношении обсуждаемого законопроекта по трем основным пунктам. Во-первых, речь идет об очень коротком сроке для удаления террористического контента в сети. Все видели это во время теракта в Крайстчерче и убедись в этом после убийства в Конфлан-Сент-Онорин: картинки, изображающие теракт, широко транслируются и репостятся. Мы требуем, чтобы платформы удаляли их в течение часа", - указывает государственный секретарь по европейским делам.

"Второй очень важный пункт, позволяющий действовать в течение часа: каждое государство должно иметь возможность напрямую требовать такого удаления от крупных цифровых платформ, не проходя через длинные и сложные схемы. Третий ключевой пункт - это профилактические меры. Платформы должны иметь инструменты для выявления и фильтрации террористического контента. Это имеет решающее значение для предотвращения повторного воспроизведения. Даже если удалось определить изображение или видео террористического содержания и вывести его, то чтобы избежать его повторного воспроизведения другой учетной записью, у платформ должны быть автоматические инструменты, которые его идентифицируют и удаляют. Настоятельно необходимо окончательно доработать законопроект. Европейский парламент заблокировал этот нормативный акт в связи с защитой свободы слова. Мы рискуем заблудиться в европейских процедурных проволочках. Каждый из нас привержен свободе слова. С исламистским терроризмом мы боремся как раз во имя свободы выражений мнений. Но нам нельзя быть наивными. Свобода выражения мнения не должна препятствовать борьбе с терроризмом, а социальные сети сегодня являются средством распространения подобных действий. Европейские страны очень резко отреагировали на теракт в Конфлане. Такая солидарность отрадна. Но пользу она приносит только в том случае, когда она претворяется в жизнь", - утверждает Бон.

"(...) Нам известно о пределах саморегулирования и дружеского диалога. В конечном счете, необходимы юридические меры, обязательные к исполнению. Ряд платформ играют в игры по выявлению и удалению контента. Но сегодня мы больше не можем позволить себе отсутствие закона. В будущем тема террористического контента станет лишь одним из направлений борьбы с онлайн-ненавистью. (...) В этом контексте необходимо выйти за рамки регулирования террористического контента, чтобы должным образом решить проблему ненависти в интернете. Сегодня европейские нормативные акты освобождают цифровые платформы от ответственности за тот контент, который они транслируют. Необходимы правила ответственности для серверов размещения сайтов. Они играют центральную роль в формировании информации. Далее, решающее значение имеет вопрос о той области контента, на которую следует оказывать воздействие. Есть такой контент - в особенности антисемитский или расистский - который не является непосредственно террористическим, но он разжигает ненависть. В реальном мире существуют правила ответственности и рамки свободы выражения мнений. Нет причин, по которым они не должны были бы распространяться на цифровые технологии. Это жизненно важный вопрос для Европы и ее ценностей", - считает собеседник издания.