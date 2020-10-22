Опасаясь русских, скандинавы активизируют свои вооруженные силы

"(...) По прямой линии норвежская военная база Порсангмуэн находится всего в 200 км от границы с Россией. Именно там в конце сентября министры обороны Финляндии, Норвегии и Швеции подписали соглашение, которое укрепляет связи между вооруженными силами трех стран. Подписание происходило в то время, когда Россия стала наращивать свою военную мощь на сухопутных и морских границах со Скандинавией и все чаще устраивать демонстрацию силы", - пишет журналист Ouest-France Филипп Шапло.

"Российские способы военных действий - это стиль холодной войны", - кратко заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

"Конечно, в единстве сила, но и пополнением военного бюджета не стоит пренебрегать. Все три страны в этом убеждены и поэтому запланировали значительное увеличение средств, выделяемых на свою оборону, - указывает автор статьи. - (...) Так, норвежское правительство по сравнению с военным бюджетом на 2020 год (61 млрд крон или 55 млрд евро) запланировало увеличение военного бюджета в 2021 году на 3 млрд крон (2,7 млрд евро), а в 2024 году - на 8,3 млрд (7,55 млрд евро)".

"Швеция, со своей стороны, к 2025 году намерена увеличить свой военный бюджет до 40%, если будет принят законопроект, предложенный правительством, состоящим из социал-демократов и зеленого меньшинства", - пишет Ouest-France.

"(...) Финляндия же собирается в 2021 году увеличить свой военный бюджет на 54%. Такое увеличение покроет затраты на покупку новых боевых самолетов, 10 млрд евро выделяются из бюджета на замену устаревших американских истребителей F-18", - резюмирует журналист.