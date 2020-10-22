Людям нравится то, что они выбрали

"Люди едят не то, что им нравится на вкус - им нравится на вкус то, что они едят. Это объясняет, почему многие жители Исландии любят похожее на резину испорченное мясо акул. За этим кроется базовая психическая потребность", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В Исландии одним из стандартных вопросов среди туристов является вопрос о том, решились ли они уже попробовать хаукарль, - повествует издание. - Это мясо гренландской акулы, которую достают из воды уже непригодной для употребления в пищу, потому что в организме животного накапливается мочевина. Чтобы сделать мясо съедобным, исландцы закапывают акул или хранят их в деревянных ящиках. В течение нескольких месяцев количество мочевины снижается, при этом выделяется большое количество аммиака. И - вуаля! - через пару месяцев похожее на резину испортившееся мясо, несмотря на едкий вкус, становится деликатесом. Остается вопрос: как исландцы могут есть подобное и как это может им нравиться?".

"И здесь в игру вступает психология, - отмечает Süddeutsche Zeitung. - (...) В давние времена хронической нужды это было жизненно необходимым: во время дефицита нужно учиться ценить малое - даже если сначала оно кажется странным на вкус".

"Наши решения влияют на наши предпочтения", - пишут психологи в научном журнале Psychological Science. Например, человек, купивший новый автомобиль, потом старается не замечать информацию, которая могла бы поставить под сомнение его выбор. Вместо этого привлекательными внезапно становятся положительные сообщения именно об этой модели автомобиля. Ведь так приятно чувствовать, что ты принял правильное решение и попал в точку!".

"Постоянную потребность в самоутверждении можно утолить и другим путем, а именно через обесценивание вещей, которые мы не выбрали. Благодаря этому, например, экзотические деликатесы, от поедания которых мы отказались, становятся в нашем представлении еще более отталкивающими", - говорится в статье.

"Эта базовая склонность, кажется, сидит в людях очень глубоко. Так, психологи в ходе своей работы обнаружили признаки того, что этой модели поведения следуют даже дети младше двух лет. Если однажды они выбрали одну игрушку из двух, отвергнутая ими альтернатива приобретает своего рода отталкивающую ауру. Позднее они снова отказывались от игрушек, которыми однажды уже пренебрегли", - пишет Süddeutsche Zeitung.